В Высшем антикоррупционном суде сегодня рассматривают апелляцию на закрытие дела олигарха Бахматюка о присвоение 1,2 миллиарда гривен стабкредита VAB банка. Под зданием суда на акцию протеста собрались работники агрохолдинга Бахматюка Укрлендфарминг.

Протестующие требуют "остановить террор против их компании", потому что это грозит закрытием птицевфабрик. Об этом сообщает 24 канал.

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Операционная директор компании Укрлендфарминг Галина Глоток рассказала, что в течение 9 месяцев проходят обыски и допросы работников холодинга.

"9 месяцев нас колотят, мы не имеем возможности работать. Происходят обыски, допросы наших работников, фактически дестабилизирована наша работа. В такой ситуации работать невозможно", – подчеркнула она.

Зато юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин отметил, что в отношении этой компании не проводятся никакие следственные действия, и также нет уголовного дела.

Бахматюк – владелец нескольких бизнесов. И дело расследуется о хищении денег из его банка. Мы не знаем, к чему здесь это предприятие,

– отметил он.

Акция протеста работников компании Бахматюка / Скриншоты из видео

Дело Бахматюка: что известно

НАБУ обвиняет олигарха Олега Бахматюка в присвоении государственных средств, выделенных Нацбанком рефинансирования на его VAB банка в 2014 году.

1 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура задержали 7 человек, которых подозревают в завладении 1,2 миллиарда гривен стабилизационного кредита.

5 июня судья Печерского суда Беспалый принял решение закрыть дело, которое расследует НАБУ, и по которому Бахматюка объявили в розыск, как подозреваемого в этом деле.

Сам Олег Бахматюк уже длительное время находится за границей.

Олег Бахматюк / Фото "Украинские новости"

Юрист Центра противодействия коррупции Андрей Савин объяснил, почему такое решение Печерского суда является незаконным.

Во-первых , любые жалобы по делам, где расследует Национальное антикоррупционное бюро вместе с прокуратурой, должны рассматриваться лишь Антикоррупционным судом с сентября 2019 года.

, любые жалобы по делам, где расследует Национальное антикоррупционное бюро вместе с прокуратурой, должны рассматриваться лишь Антикоррупционным судом с сентября 2019 года. Во-вторых, судья не имеет права указать прокурору или следователю закрыть дело. Это исключительно полномочия следователя или прокурора.

По словам юриста, это уже 2 заседание. На прошлой неделе адвокаты Бахматюка заявили дважды об отводе судья. Тогда им отказали.

Сегодня началось заседание с того, что адвокаты заявили об отводе прокурора. Они считают, что прокурор предвзят и пока судейская коллегия рассматривает эти вопросы. "Адвокаты Бахматюка пытаются затянуть рассмотрение дела", – считает Андрей Савин.

Антикоррупционный суд рассматривает апелляцию на закрытие дела Бахматюка: видео 24 канала