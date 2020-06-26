Суд обязал офис генпрокурора закрыть уголовное производство, связанное с обанкротившимся VAB банком. Заметим, что он принадлежал Олегу Бахматюку.

Сама генпрокурор Ирина Венедиктова назвала решение суда, подрывающим правоохранительную систему. Об этом Венедиктова сообщила в фейсбуке.

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Она отметила, что полный текст определения суда от 5 июня официально поступил в Офис Генпрокурора 24 июня. На следующий день ведомство выполнило решение.

Но считаю, что подобные решения судебных инстанций подрывают общие принципы деятельности правоохранительной системы. Кроме того, в соответствии со статьей 303 нет оснований обжаловать такие процессуальные решения прокурора,

– отмечает Венедиктова.

Позиция Центра противодействия коррупции

В Центр противодействия коррупции заявили, что решение Печерского райсуда пока обжалуется в Апелляционной палате Высшего антикоррупционного суда.

То есть Венедиктова выполнила незаконное решение суда в то время, когда он находился на просмотре в апелляции Антикоррупционного суда.

Это означает лишь то, что она (Венедиктова – 24 канал) выполнила это решение сознательно и наоборот спешила с этим, не дождавшись вердикта апелляции. Хотя на практике есть много примеров отмены подобных незаконных решений,

– пояснила член правления Центра противодействия коррупции Елена Щербан.

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Позиция НАБУ

Национальное бюро обеспокоено решением Офиса генпрокурора, которое может привести к закрытию дела.

Объясняя свой шаг, генеральный прокурор ссылается на постановление Печерского районного суда Киева, которым обязано совершить соответствующие действия, не оставив якобы возможности для обжалования. На самом деле, это не так,

– написали на странице НАБУ в фейсбуке.

Какие аргументы приводит НАБУ

Решение Печерского райсуда столицы не вступило в законную силу.

Случались неодиночные случаи, когда суды выносили решения по делам НАБУ, выходя за пределы своей компетенции, пытаясь таким способом вмешаться в уголовный процесс. В итоге, такие решения отменяли.

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