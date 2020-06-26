Суд зобов'язав Офіс генпрокурора закрити кримінального провадження, що пов'язане із збанкрутілим VAB банком. Зауважимо, що він належав Олегу Бахматюку.

Сама генпрокурорка Ірина Венедіктова назвала рішення суду, таким що підриває правоохоронну систему. Про це Венедіктова повідомила у фейсбуці.

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Вона наголосила, що повний текст ухвали суду від 5 червня офіційно надійшов до Офісу Генпрокурора 24 червня. Наступного дня відомство виконало рішення.

Але вважаю, що подібні рішення судових інстанцій підривають загальні засади діяльності правоохоронної системи. Крім того, відповідно до статті 303 немає підстав оскаржувати такі процесуальні рішення прокурора,

– зазначає Венедіктова.

Позиція Центру протидії корупції

У Центр протидії корупції заявили, що рішення Печерського райсуду наразі оскаржується в Апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

Тобто Венедіктова виконала незаконне рішення суду у той час, коли воно перебувало на перегляді в апеляції Антикорупційного суду.

Це означає лише те, що вона (Венедіктова – 24 канал) виконала це рішення свідомо і навпаки поспішала з цим, не дочекавшись вердикту апеляції. Хоча на практиці є багато прикладів скасування подібних незаконних рішень,

– пояснила членкиня правління Центру протидії корупції Олена Щербан.

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Позиція НАБУ

Національне бюро стурбоване рішенням Офісу генпрокурора, яке може призвести до закриття справи.

Пояснюючи свій крок, генеральний прокурор посилається на ухвалу Печерського районного суду Києва, якою зобов'язано вчинити відповідні дії, не залишивши нібито можливості для оскарження. Насправді, це не так,

– написали на сторінці НАБУ у фейсбуці.

Які аргументи наводить НАБУ

Рішення Печерського райсуду столиці не набуло законної сили.

Траплялися непоодинокі випадки, коли суди виносили рішення у справах НАБУ, виходячи за межі своєї компетенції, намагаючись у такий спосіб втрутитися в кримінальний процес. У підсумки, такі рішення скасовували.

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