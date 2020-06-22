Нові шокуючі подробиці у справі про рекордний в історії України хабар – 6 мільйонів доларів за закриття справи проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

Що відомо про рекордний хабар у 6 мільйонів доларів

Як відомо, за закриття справи Злочевського до його дня народження, 14 червня, його друзі підготували астрономічну суму – 6 мільйонів доларів. 5 з них мали отримати керівники антикорупційних органів, зокрема, прокурор Назар Холодницький, а 1 мільйон – його посередник, перший заступник начальника податкової в Києві Микола Ілляшенко, мав намір залишити собі за послуги посередника. Нові подробиці справи – читайте у блозі "Чесна політика" на 24 каналі.

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Виявляється, спочатку спільники Злочевського розробляли інший сценарій. Ілляшенко спочатку пропонував не закривати справу в НАБУ і САП, а просто передати провадження в Національну поліцію. Така інформація міститься в матеріалах справи, яка була задокументована від першого до останнього слова.



Микола Ілляшенко / Фото "Цензор.НЕТ"

Дуже цікаво, правда? Загадка – навіщо справу передавати в поліцію? Напевно, щоб Аваков її розслідував так само, як вони розслідували справу Бахматюка.

Там цю справу поховали і для справжності втопили документи в потопі. Підозру Бахматюку було висунуто тільки після того, як генпрокурор Рябошапка передав справу в НАБУ.

Довідка. 11 листопада 2019 року НАБУ затримало 7 людей за підозрою у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту, які у 2014 році НБУ надав ПАТ "ВіЕйБі Банк". Банк належав тоді Олегу Бахматюку. НАБУ розслідувало справу з жовтня 2016 року.

І це – лише додатковий аргумент у скарбничку тих, хто вже не перший рік вимагає зміни міністра внутрішніх справ.

Крім того, що спільники Злочевського "здали" Авакова як договороздатного силовика, в провадженні щодо хабаря "виплили" взагалі дивовижні речі.

Для чого посередники ходили до священника і ворожки

Так, перед тим, як передавати гроші агенту НАБУ, посередники зверталися за порадами до священників і ворожок.

Один з підозрюваних, Ілляшенко, консультувався з монахом однієї з церков про те, чи схвалює Бог такі дії, як хабар за закриття справи Злочевського.

Зокрема, схоже, це був Московський патріархат. Адже, як кажуть, Ілляшенко певний час був і, може, залишається прихильником останнього російського імператора Миколи ІІ.

Але це ще не все. Інша підозрювана, Олена Мазурова, спілкувалася з ворожкою щодо того, як лягають карти – чи можна давати хабар, чи ні.



Олена Мазурова / Фото dpi-golosiiv

Як видно з успішної реалізації спецоперації НАБУ, ні чернець, ні ворожка не змогли зупинити фігурантів справи від корупційних вчинків.

Як відбувалась підготовка та передача хабаря

Загалом ця історія про хабар за закриття справи Злочевського – свідчення того, наскільки безкарними почуваються українські корупціонери. Адже гроші для закриття провадження вони передавали агенту НАБУ Євгену Шевченку, який був відомий на всю Україну як людина, що співпрацює з Антикорупційним бюро та вже здав кількох фігурантів проваджень правоохоронцям.



Євген Шевченко / Фото "Українські новини"

Як мені вдалося реконструювати події, сама історія тривала менше, ніж 2 тижні. Отже, 1 червня 2020 року Ілляшенко, маючи на меті ухвалення неправомірних рішень щодо закриття справи Злочевського, сконтактував з Шевченком.

Ілляшенко відправив Шевченку номер провадження для вирішення питання – №1590 щодо Злочевського, де йому висунуто про підозру за статтями 191 і 209 ККУ.

Що відомо про справу Злочевського

Ідеться про участь власника Burisma Holdings, а також засновника Міжнародного Форуму з енергетичної безпеки Energy Security for the Future Миколи Злочевського у виділенні грошей Нацбанку для потреб "Реал-Банку" Сергія Курченка – цього гаманця Януковича, який втік з України та переховується закордоном. Є припущення, що за ці гроші Курченко потім викупив у Злочевського Херсонську нафтоперевалку.



Після цього кошти – понад 20 мільйонів доларів – були переведені на рахунок Злочевського у Британії, де вони були арештовані у 2014 році. Але з них зняли арешт за сприяння прокуратури часів Яреми.

Як би там не було, Злочевський давно був на радарах НАБУ, тому посередники олігарха прагнули "одним махом" вирішити всі питання.

4 червня агент Шевченко та податківець Ілляшенко домовилися про проведення зустрічі, що відбулася в кабінеті чиновника на вулиці Шелуденка в приміщенні ДПС в місті Києві, де Ілляшенко працює на посаді першого заступника.

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Ілляшенко за присутності Шевченка зателефонував Олені Мазуровій (ексспівробітниця ДФС у Києві – 24 канал) та дізнався, в який спосіб треба закрити провадження №1590 щодо Злочевського.

Йому назвали дати, щоб Злочевський мій повернутися до України до 14 червня, свого дня народження. Агент Шевченко уточнив у Ілляшенка, чи 5 мільйонів платяться за закриття провадження по Злочевському, на що той відповів ствердно.



Микола Злочевський / Фото "РБК-Україна"

Ще виникла суперечка, за якою статтею закривати справу. Ілляшенко наполіг, що не за статтею "через відсутність доказів для притягнення до кримінальної відповідальності", а за статтею саме "через відсутність складу злочину".

Представник Burisma Андрій Кіча, який багато років очолював юридичний напрямок в компанії, передав свої правки до постанови про закриття провадження. В день передачі хабаря машина з грошима перебувала в паркінгу Податкової на вулиці Шелуденка.

Коли Шевченко привіз постанову за підписом Холодницького про закриття провадження, виникла заминка, чи достатньо зроблено дій для передачі хабаря. Представник Burisma юрист Кіча і Мазурова, яка радилася з ворожкою, наполягали, щоб в реєстрі досудових розслідувань з'явився запис про закриття справи Злочевського.

Через третю особу – співробітницю Офісу генпрокурора на прізвище Бакай – Кіча і Мазурова перевірили наявність запису в ЄРДР та погодили передачу коштів. В автомобіль агента НАБУ Шевченка було перевантажено кілька валіз з 5 мільйонами доларів. Одну сумку з 1 мільйоном Ілляшенко залишив у своєму службовому автомобілі за посередництво.

Що відомо про компанію Burisma?

Це одна із найбільших приватних газовидобувних компаній в Україні. Її засновник та кінцевий бенефіціар – Микола Злочевський. Зареєстрована на Кіпрі.



Керівництво Burisma, зокрема Злочевського, підозрювали у відмиванні грошей, ухиленні від сплати податків, а також – у незаконному отриманні ліцензій на видобуток надр.

Після цього агент Шевченко, завантажений грошима, почав виїжджати з підземного гаража податкової, і туди увірвалися співробітники НАБУ, які документували хабарництво.

Зрозумівши, що потрапив у пастку, Ілляшенко чинив спротив при затриманні та намагався втекти. При цьому на попередження детектива НАБУ, що буде застосовано зброю, сам Ілляшенко почав погрожувати пістолетом, і тоді всередину паркінгу зайшов спецназ НАБУ.



Силовики затримали Миколу Ілляшенка / Фото пресслужба САП

Хоча у провадженні фігурують понад 160 мільйонів гривень, 6 мільйонів доларів, справа не є складною для доведення, адже фігуранти були ретельно задокументовані.

Її розгляд та доведення провини не повинні зайняти багато часу, адже йдеться лише про один епізод.

Підозрюваним обрали запобіжний захід

Антикорупційний суд обрав запобіжний захід трьом підозрюваним у справі. Усім трьом – арешт з альтернативою у вигляді застави:

першому заступнику начальника податкової в Києві Миколі Ілляшенко – у розмірі 84 мільйони гривень;

одному з керівників групи Burisma Андрію Кічі – у розмірі 40,4 мільйона гривень;

колишньому керівнику одного з департаментів ДФС Олені Мазуровій – у розмірі 120 мільйонів гривень.

Цікаво також, що ця історія залишилася без коментарів багатьма соратниками Злочевського. На його захист вирішила не виступати Юлія Тимошенко, яка свого часу першою кинулася "відмазувати" іншого фігуранта НАБУ Олександра Онищенка.

При тому, що, як і Онищенко, подейкують, Злочевський не поскупився і допоміг Тимошенко наповнити касу на виборах. За це по списку "Батьківщини" депутатом став колишній співробітник компанії Володимир Кабаченко.

Також цю історію ніяк не коментували проросійські політики та блогери: Олександр Дубінський з групи Коломойського або Анатолій Шарій, якого я вважаю молодшим проєктом Медведчука.

Причина теж зрозуміла – адже тоді їм доведеться визнати, що НАБУ справді бореться з корупцією, тоді як останні роки вони промивали мізки своїй аудиторії, що НАБУ не виправдовує грошей на своє утримання та вигороджує Байдена і Злочевського.

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А тут виявилося, що вони не просто не ігнорують Злочевського, а навіть документують його спільників.

І це найкращий доказ, що всі наші зусилля на створення НАБУ як незалежного антикорупційного органу не були марними. І ми повинні будемо його захищати від атак з боку корумпованих кланів та прихованих консерв Кремля.