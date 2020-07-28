У Вищому антикорупційному суді сьогодні розглядають апеляцію на закриття справи олігарха Бахматюка про привласнення 1,2 мільярда гривень стабкредиту VAB банку. Під будівлею суду на акцію протесту зібралися працівники агрохолдингу Бахматюка Укрлендфармінг.

Протестувальники вимагають "зупинити терор проти їхньої компанії", бо це загрожує закриттям птахофабрик. Про це повідомляє 24 канал.

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Операційна директорка компанії Укрлендфармінг Галина Ковток розповіла, що протягом 9 місяців відбуваються обшуки і допити працівників холдингу.

"9 місяців нас колотять, ми не маємо можливості працювати. Відбуваються обшуки, допити наших працівників, фактично дестабілізована наша робота. В такій ситуації працювати неможливо", – наголосила вона.

Натомість юрист Центру протидії корупції Андрій Савін зауважив, щодо цієї компанії не здійснюються жодні слідчі дії, і також немає кримінальної справи.

Бахматюк – власник декількох бізнесів. І справа розслідується про розкрадання грошей з його банку. Ми не знаємо, до чого тут це підприємство,

– зазначив він.

Акція протесту працівників компанії Бахматюка / Скриншоти з відео

Справа Бахматюка: що відомо

НАБУ звинувачує олігарха Олега Бахматюка у привласненні державних коштів, виділених Нацбанком на рефінансування його VAB банку у 2014 році.

1 листопада Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура затримали 7 осіб, яких підозрюють у заволодінні 1,2 мільярда гривень стабілізаційного кредиту.

5 червня суддя Печерського суду Безпалий прийняв рішення закрити справу, яку розслідує НАБУ, і по якій Бахматюка оголосили в розшук, як підозрюваного у цій справі.

Сам Олег Бахматюк вже тривалий час перебуває за кордоном.



Олег Бахматюк / Фото "Українські новини"

Юрист Центру протидії корупції Андрій Савін пояснив, чому таке рішення Печерського суду є незаконним.

По-перше , будь-які скарги у справах, де розслідує Національне антикорупційне бюро разом з прокуратурою, мають розглядатися лише Антикорупційним судом з вересня 2019 року.

, будь-які скарги у справах, де розслідує Національне антикорупційне бюро разом з прокуратурою, мають розглядатися лише Антикорупційним судом з вересня 2019 року. По-друге, суддя не має права вказати прокурору чи слідчому закрити справу. Це виключно повноваження слідчого чи прокурора.

За словами юриста, це вже наразі 2 засідання. Минулого тижня адвокати Бахматюка заявили двічі про відвід суддя. Тоді їм відмовили.

Сьогодні розпочалося засідання з того, що адвокати заявили про відвід прокурора. Вони вважають, що прокурор упереджений і наразі суддівська колегія розглядає ці питання. "Адвокати Бахматюка намагаються затягнути розгляд справи", – вважає Андрій Савін.

Антикорупційний суд розглядає апеляцію на закриття справи Бахматюка: відео 24 каналу