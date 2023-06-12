Правоохранители подчеркнули, что экс-прокурор уже не в первый раз пытается обжаловать решение относительно денег. По их словам, такие попытки обвиняемый предпринимал сразу после его разоблачения.

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ДБР подозревает экс-прокурора в подделке документов

В Государственном бюро расследования отметили, что в 2015 году бывшего прокурора сообщником разоблачили на взяточничестве в особо крупных размерах. В частности, во время обысков правоохранители изъяли 350 тысяч долларов США в разных валютах, а у "коллеги" чиновника нашли 102 бриллианта.



ДБР объявило новое подозрение "бриллиантовому прокурору" / Фото ДБР

Впоследствии прокурор уговорил своего знакомого бизнесмена предоставить ему задним числом фиктивный заем эквивалентный изъятой правоохранителями сумме. После этого чиновник подал в Генпрокуратуру заявление о возвращении ему средств, однако получил отказ.



Прокурор пытался обманом вернуть изъятые средства / Фото ДБР

Уже после полномасштабного вторжения России мужчина попытался воспользоваться ситуацией и в июле 2022 года обратился в суд с теми же документами, однако его заявление осталось без рассмотрения.

Получив уведомление суда о таком обращении ДБР, провело экспертизу документов и пришло к выводу, что документ датированный 15 мая 2015 года на самом деле был выполнен в период 13 – 20 июля 2015 года, то есть уже после обысков, – говорится в заявлении ДБР.

Поэтому ДБР подозреваю экс-прокурора в использовании заведомо подложного документа, а также в подаче поддельных доказательств, совершенном по корыстным мотивам. За это ему может грозить до 5 лет лишения свободы.

В ДБР рассказали о деле "бриллиантовых прокуроров"

Спикер по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян в эфире национального марафона рассказала, что ведомство не прекращает свою работу и с уголовными производствами, начатыми еще до начала полномасштабного вторжения. Она отметила, что вскоре на ресурсах ДБР появится информация о так называемых "бриллиантовых прокурорах".

Обратите внимание! Сапьян подчеркнула, что их назвали "бриллиантовыми", поскольку во время обысков у них были изъяты огромные суммы денег и найдены бриллианты.

Пресс-секретарь отметила, что дело этих прокуроров уже находится в суде и правоохранители устанавливают все детали относительно причастных к этому преступлению.

Недавно ДБР разоблачило концерн, производивший комплектование для России.