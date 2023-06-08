Этот концерн поставлял вооруженные детали в Россию через третьи страны. Об этом в эфире национального марафона рассказала спикер по коммуникациям ДБР Татьяна Сапьян, передает 24 Канал.

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Украинские заводы делали вооруженные детали для России

Сапьян рассказала, что два завода вооруженного концерна, работавшие в Сумах и Полтаве, изготовляли определенные комплектующие материалы и отправляли их на российский рынок еще с 2014 года.

После аннексии Крыма и временной оккупации Донецкой и Луганской областей завод все равно продолжал экспортировать практически 95% своей продукции на рынок России,

– отметила она.

По словам спикера, эти заводы якобы выполняли заказы своих поставщиков, однако продолжали поставлять оружие оккупанту. Она отметила, что масштабы такого цинизма поражают.

ДБР разоблачила преступную группировку, продававшую вооруженные детали в Россию / Фото ДБР

"Трудно понять, как люди могли спокойно спать, зная, что они помогают России своей продукцией бомбить мирные города Украины", – сказала Сапьян.

Правоохранители разоблачили концерн, поставлявший детали для комплектования российского оружия / Видео из ютуб-канала ДБР

Кроме того, она подчеркнула, что это одно из самых масштабных расследований за всю историю существования Государственного бюро расследований.

ДБР объявляет подозрения и задерживает владельцев концерна

Сапьян также отметила, что в настоящее время следователи и оперативники ДБР задерживают и выявляют топ-менеджмент этого концерна. По ее словам, эта фирма наладила свое производство через третьи страны.

Они наладили такую поставку уже после вторжения через подконтрольные российские иностранные фирмы-прокладки, которые делали заказ украинскому производителю,

– заявила спикер.

Она отметила, что часть топ-менеджмента уже задержана, а часть еще продолжают выявлять. Кроме этого, работники ДБР объявляют подозрения в создании преступной организации и пособничеству государству-агрессору.



Как украинский концерн поставлял оружие в Россию / Инфографика

Сапьян также подчеркнула, что 8 июня ДБР задержали организатора преступной схемы, которым оказались бывший народный депутат и член Партии регионов. К тому же еще около 30 обысков продолжаются до сих пор.

В заключение она сказала, что некоторые члены преступной группировки имеют российское гражданство. Поэтому, когда суд доведет причастность топ-менеджмента концерна к поставке вооруженных деталей России, им может грозить наказание от 12 лет лишения свободы.

Недавно ДБР разоблачило наживавшегося на войне полковника.