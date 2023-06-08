Цей концерн постачав збройні деталі у Росію через треті країни. Про це в ефірі національного марафону розповіла речниця з комунікацій ДБР Тетяна Сап'ян, передає 24 Канал.

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Українські заводи робили збройні деталі для Росії

Сап'ян розповіла, що два заводи збройного концерну, які працювали у Сумах і Полтаві виготовляли певні комплектувальні матеріали й відправляли їх на російський ринок ще з 2014 року.

Після анексії Криму й тимчасової окупації Донеччини та Луганщини завод все одно продовжував експортувати практично 95% своєї продукції на ринок Росії,

– зазначила вона.

За словами речниці, ці заводи нібито виконували замовлення своїх постачальників, однак продовжували постачати зброю окупанту. Вона зауважила, що масштаби такого цинізму вражають.

ДБР викрило злочинне угруповування, що продавало збройні деталі в Росію / Фото ДБР

"Важко збагнути, як люди могли спокійно спати, знаючи що вони допомагають Росії своєю продукцією бомбити мирні міста України", – сказала Сап'ян.

Правоохоронці викрили концерн, що постачав деталі для комплектування російської зброї / Відео з ютуб-каналу ДБР

Крім цього, вона наголосила, що це одне з наймасштабніших розслідувань за всю історію існування Державного бюро розслідувань.

ДБР оголошує підозри та затримує власників концерну

Сап'ян також зазначила, що наразі слідчі й оперативники ДБР затримують і виявляють топменеджмент цього концерну. За її словами, ця фірма налагодила своє виробництво через треті країни.

Вони налагодили таке постачання уже після вторгнення через підконтрольні російські іноземні фірми-прокладки, які робили замовлення українському виробнику,

– заявила речниця.

Вона зазначила, що наразі частину топменеджменту вже затримали, а частину ще продовжують виявляти. Крім цього працівники ДБР оголошують підозри у створенні злочинної організації й пособництву державі-агресорці.



Як український концерн постачав зброю в Росію / Інфографіка ДБР

Сап'ян також підкреслила, що 8 червня ДБР затримали організатора злочинної схеми, яким виявися колишній народний депутат і член “Партії регіонів”. До того ж ще близько 30 обшуків тривають і досі.

Наостанок вона сказала, що деякі члени злочинного угруповання мають російське громадянство. Тому коли суд доведе причетність топменеджменту концерну до постачання збройних деталей Росії, їм може загрожувати покарання від 12 років позбавлення волі.

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