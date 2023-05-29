Правоохоронці уже зібрали необхідну доказову базу. Тож, тепер йому загрожує довічне ув'язнення. Що відомо про зрадника, який є найближчим до терориста – Пушиліна і де зараз перебуває – розповідаємо далі.

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Ніконоров – колишній старший оперуповноважений Державної податкової інспекції у Голосіївському районі Києва. Слідство становило, що у 2014 році посадовець самовільно залишив місце служби і незаконно перейшов на тимчасово окуповану частину Донецької області.

Там він приєднався до лав незаконних збройних формувань і згодом увійшов до найближчого оточення терориста Пушиліна. Саме за його протекцією Ніконоров обіймав керівні "посади" в "апараті народної ради "днр"", а з грудня 2018 року очолив "адміністрацію" ватажка квазідержавного утворення,

– йдеться в повідомленні.

У ДБР уточнили, що упродовж 2014 – 2018 років Ніконоров працював на різних посадах в апараті так званої "народної ради днр".

Наприкінці 2018 року зрадник "пішов на підвищення" та очолив адміністрацію так названого "голови" терористичної організації "днр".

А після початку повномасштабного вторгнення фігурант здійснював пропагандистську та дезінформаційну діяльність, робив публічні заклики до підтримки рішень та дій окупантів .

Зраднику загрожує довічне

Фігуранту повідомлено про підозру за частинами 1, 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі він переховується від правосуддя на тимчасово захопленій території на Сході України. Тривають комплексні заходи для притягнення зрадника до відповідальності.

Зловмиснику загрожує довічне ув’язнення, з конфіскацією майна.