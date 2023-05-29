Працівники Служби безпеки України затримали у Запорізькій області колишнього депутата міськради. Він займався наведенням російських ракет по українських об'єктах. Під час обшуків у нього знайшли чимало забороненої символіки, а також телефони, через які він спілкувався з окупантами.

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Що відомо про минуле депутата-комуніста

Палкий прихильник комуністичної ідеології планував організацію державного перевороту в Україні. За це він був засуджений у 2001 році до 6 років позбавлення волі. Після відбування покарання він приєднався до місцевого осередку забороненої компартії.



Прапор забороненої КПУ / Фото Служби безпеки України

У 2015 році цей чоловік став депутатом Запорізької міської ради. На цій посаді він перебував майже пів року. Окрім цього зек активно підтримував "Союз радянських офіцерів" та "Безсмертний полк". Зловмисник став агентом ФСБ під час повномасштабного російського вторгнення. Його завербували наприкінці 2022 року.

Зверніть увагу! Комуністична ідеологія заборонена в Україні. У 2015 році Верховна Рада засудила комунізм, заборонила публічне використання його символіки та ухвалила декомунізацію.

Як діяв фанат "русского міра"

Ексдепутат заручився підтримкою колишніх однопартійців-комуністів із Запоріжжя та створив власну інформаційну мережу. Через поплічників він отримував інформацію щодо промислових підприємств та технічного стану місцевої інфраструктури.



Повна шафа комуністичної символіки / Фото Служби безпеки України

Зек особисто їздив до об'єктів і таємно фотографував й фільмував їх. Потім він передавав дані країні-агресорці задля завдання ракетних ударів, а після цього звітував окупантам щодо наслідків обстрілів. Зрадник допоміг загарбникам обстрілювати Запоріжжя протягом квітня та травня 2023 року. Через його злочинні дії загинуло 3 людини, пошкоджено один промисловий об'єкт та зруйновано 50 будинків.



Затримання ексдепутата / Фото Служби безпеки України

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