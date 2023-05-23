Компанія виготовляє високотехнологічні вироби для опорно-поворотних механізмів. Ця продукція використовується для виробництва важкої техніки, зокрема підводних човнів.

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Рідкісні компоненти компанія продавала до Росії через афілійовану фірму на території однієї з європейських країн. Зафіксовано, що керівник цієї фірми співпрацює з терористичними організаціями "Л/ДНР",

– додали в СБУ.



СБУ "накрила" бізнес з країною-агресором / Фото СБУ

За схемою іноземна комерційна структура закуповувала продукцію українського заводу нібито для своїх потреб, а потім насправді переправляла її замовникам до Росії.

З початку повномасштабного вторгнення ділки нелегально "експортували" майже 200 тисяч одиниць запчастин,

– встановили правоохоронці.

Під час обшуків на виробництві та в помешканнях фігурантів співробітники СБУ виявили докази ведення бізнесу з Росією.

"Бізнесмени" передавали в Росію запчастини для підводних човнів / Фото СБУ

Яке покарання чекає зловмисників

Слідчі розпочали кримінальне провадження за фактом господарського пособництва державі-агресору (частина 4 статті 111-1 Кримінального кодексу України).

Керівнику волинського підприємства-виробника планують оголосити підозру.