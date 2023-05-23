Компания производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов. Эта продукция используется для производства тяжелой техники, в частности подводных лодок.
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Редкие компоненты компания продавала в Россию через аффилированную фирму на территории одной из европейских стран. Зафиксировано, что руководитель этой фирмы сотрудничает с террористическими организациями "Л/ДНР",
– добавили в СБУ.
СБУ "накрыла" бизнес со страной-агрессором / Фото СБУ
По схеме иностранная коммерческая структура закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд, а затем действительно переправляла ее заказчикам в Россию.
С начала полномасштабного вторжения дельцы нелегально "экспортировали" почти 200 тысяч единиц запчастей,
– установили правоохранители.
Во время обысков на производстве и в квартирах фигурантов сотрудники СБУ обнаружили доказательства ведения бизнеса с Россией.
"Бизнесмены" передавали в Россию запчасти для подводных лодок / Фото СБУ
Какое наказание ждет злоумышленников
Следователи начали уголовное производство по факту хозяйственного пособничества государству-агрессору (часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).
Руководителю волынского предприятия-производителя планируют объявить подозрение.