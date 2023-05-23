Компания производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов. Эта продукция используется для производства тяжелой техники, в частности подводных лодок.

Смотрите также Жалко, что разоблачили преждевременно: эксмилиционеру, который готовил взрывы на железной дороге, дали пожизненное

Редкие компоненты компания продавала в Россию через аффилированную фирму на территории одной из европейских стран. Зафиксировано, что руководитель этой фирмы сотрудничает с террористическими организациями "Л/ДНР",

– добавили в СБУ.



СБУ "накрыла" бизнес со страной-агрессором / Фото СБУ

По схеме иностранная коммерческая структура закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд, а затем действительно переправляла ее заказчикам в Россию.

С начала полномасштабного вторжения дельцы нелегально "экспортировали" почти 200 тысяч единиц запчастей,

– установили правоохранители.

Во время обысков на производстве и в квартирах фигурантов сотрудники СБУ обнаружили доказательства ведения бизнеса с Россией.

"Бизнесмены" передавали в Россию запчасти для подводных лодок / Фото СБУ

Какое наказание ждет злоумышленников

Следователи начали уголовное производство по факту хозяйственного пособничества государству-агрессору (часть 4 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины).

Руководителю волынского предприятия-производителя планируют объявить подозрение.