Правоохранители уже собрали необходимую доказательную базу. Теперь ему грозит пожизненное заключение. Что известно о предателе, который ближе всего к террористу Пушилину и где сейчас находится – рассказываем дальше.

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Никоноров – бывший старший оперуполномоченный Государственной налоговой в Голосеевском районе Киева. Следствие установило, что в 2014 году чиновник самовольно покинул место службы и незаконно перешел на временно оккупированную часть Донецкой области.

Там он присоединился к рядам незаконных вооруженных формирований и впоследствии вошел в ближайшее окружение террориста Пушилина. Именно по его протекции Никоноров занимал руководящие "должности" в "аппарате народного совета "днр"", а с декабря 2018 года возглавил "администрацию" главаря квазигосударственного образования,

– говорится в сообщении.

В ГБР уточнили, что на протяжении 2014 – 2018 годов Никоноров работал на разных должностях в аппарате так называемого "народного совета днр".

В конце 2018 года предатель "пошел на повышение" и возглавил администрацию так называемого "председателя" террористической организации "ДНР".

После начала полномасштабного вторжения фигурант осуществлял пропагандистскую и дезинформационную деятельность, делал публичные призывы к поддержке решений и действий оккупантов.

Предателю грозит пожизненное

Фигуранту сообщили о подозрении по частям 1, 2 статьи 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).

Пока он скрывается от правосудия на временно захваченной территории на Востоке Украины. Продолжаются комплексные меры по привлечению предателя к ответственности.

Злоумышленнику грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.