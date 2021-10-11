Следствие утверждает, что через коррупционные схемы злоумышленники растратили более 1 миллиарда денег банка.

К теме Экс-владельцу "Дельта банка" вручили подозрение в растрате 1 миллиарда

Провели обыски

Провели 14 синхронных обысков по местам жительства фигурантов. Затем 5 людям вручили подозрения в присвоении или растрате имущества, а также в отношении служебного подлога.

Кому объявили подозрения

Бывший владелец банка, занимавший пост председателя наблюдательного совета; Председатель совета директоров; Заместитель председателя совета директоров; Заместитель председателя совета директоров; Директор одной из связанных финансовых компаний.

Обыски у фигурантов дела / Фото СБУ:

Что известно о деле "Дельта банка" Должностные лица "Дельта Банка" в течение 2012–2015 годов якобы заключили заведомо убыточные для банка кредитные договоры. Убытки достигли 1 миллиарда гривен. Чтобы возместить деньги, арестовали имущество председателя наблюдательного совета. Речь идет об около 200 земельных участках в Киевской, Черниговской и Ивано-Франковской областях, а также 1 миллионе долларов, которые нашли на счету в одном из швейцарских банков. Теперь ищут имущество других подозреваемых. Досудебное расследование продолжается. Решают вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Обратите внимание! "Дельта банк" учредили в 2006 году, а ликвидировали в 2015. Учреждение признали неплатежеспособным. Кстати, активы составляли более 60 миллиардов гривен.

Смотрите видео, как фигурантам вручали подозрения:

Реакция Монастырского

Министр внутренних дел Денис Монастырский отреагировал на подозрения в деле. Он отметил, что с 2008 года около полутора миллионов украинских семей потеряли свои сбережения из-за злоупотреблений владельцев и менеджмента банков. Однако последние, по словам чиновника, строили настоящие дворцы под Киевом и вкладывали украденные деньги в собственный бизнес.

Уверен, что это не последнее подозрение как в деле "Дельта банка", так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков,

– подытожил министр.

Текст поста Монастырского:

Мы никогда не построим сильное Государство, если миллионы украинцев не будут чувствовать Справедливости.

С 2008 года в Украине обанкротилось более сотни банковских учреждений. Более полутора миллионов украинских семей потеряли свои сбережения из-за злоупотреблений владельцев и менеджмента банков. В то же время владельцы и топ-менеджеры этих банков продолжали роскошествовать, строили настоящие дворцы под Киевом и вкладывали украденные у украинцев деньги в собственный бизнес.

Сегодня следователи Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора вручили подозрение бывшему владельцу обанкротившегося "Дельта Банка", который вместе с четырьмя топ-менеджерами этого банка только по этому эпизоду подозревается в хищении, присвоении средств и причинении ущерба на сумму свыше 1 миллиарда гривен.

Уверен, что это не последнее подозрение как в деле "Дельта Банка", так и в других делах, где отдельные банкиры цинично грабили своих вкладчиков.