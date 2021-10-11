Слідство стверджує, що через корупційні схеми зловмисники розтратили понад 1 мільярд грошей банку.

До теми Ексвласнику "Дельта банку" вручили підозру в розтраті 1 мільярда

Провели обшуки

Провели 14 синхронних обшуків за місцями проживання фігурантів. Потім 5 людям вручили підозри у привласненні чи розтраті майна, а також стосовно службового підроблення. Кому оголосили підозри Колишній власник банку, який обіймав посаду Голови Спостережної Ради; Голова Ради директорів; Заступник Голови Ради директорів; Заступник Голови Ради директорів; Директор однієї з пов’язаних фінансових компаній. Обшуки у фігурантів справи / Фото СБУ: Що відомо про справу "Дельта банку" Службові особи "Дельта банку" протягом 2012 – 2015 років нібито уклали завідомо збиткові для банку кредитні договори. Збитки сягнули 1 мільярда гривень. Щоб відшкодувати гроші, арештували майно Голови Спостережної Ради. Мовиться про близько 200 земельних ділянок у Київській, Чернігівській та Івано-Франківській областях, а також 1 мільйон доларів, які знайшли на рахунку в одному із швейцарських банків. Тепер шукають майно інших підозрюваних. Досудове розслідування триває. Вирішують питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів. Зверніть увагу! "Дельта банк" заснували у 2006 році, а ліквідували у 2015. Установу визнали несплатоспроможною. До речі, активи становили понад 60 мільярдів гривень.

Дивіться відео, як фігурантам вручали підозри:

Реакція Монастирського

Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський відреагував на підозри у справі. Він зазначив, що з 2008 року близько півтора мільйона українських сімей втратили свої заощадження через зловживання власників та менеджменту банків. Проте останні, за словами чиновника, будували справжні палаци під Києвом та вкладали вкрадені гроші у власний бізнес.

Впевнений, що це не остання підозра як у справі "Дельта банку", так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників,

– підсумував міністр.

Текст поста Монастирського:

Ми ніколи не побудуємо сильну Державу, якщо мільйони українців не відчуватимуть Справедливості.

Від 2008 року в Україні збанкрутувало більше сотні банківських установ. Більше ніж півтора мільйона українських сімей втратили свої заощадження через зловживання власників та менеджменту банків. Водночас власники та топменеджери цих банків продовжували розкошувати, будували справжні палаци під Києвом та вкладали вкрадені в українців гроші у власний бізнес.

Сьогодні слідчі Національної поліції під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора вручили підозру колишньому власнику збанкрутілого "Дельта Банку", який разом із чотирма топменеджерами цього банку тільки за цим епізодом підозрюється у розкраданні, привласненні коштів та заподіянні збитків на суму понад 1 мільярд гривень.

Впевнений, що це не остання підозра як у справі "Дельта Банку", так і в інших справах, де окремі банкіри цинічно грабували своїх вкладників.