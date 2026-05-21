"Буду доказывать свою невиновность": Ермак отреагировал на то, что суд отклонил его апелляцию

Андрей Ермак, который фигурирует в деле "Династия", отреагировал на отклонение его апелляции судом. Бывший глава Офиса Президента сказал, что будет доказывать свою невиновность в правовом порядке.

Об этом Андрей Ермак написал в своем телеграм-канале.

Что сказал Ермак относительно отклонения его апелляции?

Андрей Ермак отметил, что Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда рассмотрела его апелляционную жалобу и жалобу прокурора. Экс-глава ОП сказал, что его доводы сводились к "необоснованности подозрения и отсутствию рисков".

"Так, в частности, стороной обвинения не предоставлено никаких доказательств моей причастности к инкриминируемым действиям", – написал подозреваемый по делу "Династия".

Однако несмотря на озвученные аргументы, суд оставил без изменений решение первой инстанции.

Я убежден, что правосудие должно основываться исключительно на доказательствах, а не на политических эмоциях, информационном давлении или попытках сформировать "приговор" еще до рассмотрения дела по существу. Поэтому буду доказывать свою невиновность в рамках правовых процедур,

– резюмировал Ермак.

Как прошло судебное заседание по Андрею Ермаку 21 мая?

Андрей Ермак 21 мая прибыл в Высший антикоррупционный суд, где рассматривали его апелляцию по делу "Династия". Адвокат подозреваемого Игорь Фомин отмечал, что будет пытаться отменить решение первой инстанции и избежать меры пресечения для Ермака.

На суде Ермак отрицал свою причастность к легализации средств через строительство резиденций в Киевской области, а также заявил об отсутствии доказательств от стороны обвинения. Экс-глава ОП также убеждал, что придерживается судебных условий, носит электронный браслет и сдал загранпаспорта.

В конце концов Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений решение о залоге для экс-главы Офиса Президента Андрея Ермака в размере 140 миллионов гривен. В то же время суд отклонил ходатайство прокуратуры об увеличении залога до 180 миллионов гривен.

Напомним, 11 мая НАБУ и САП вручили подозрение Андрею Ермаку по делу о легализации 460 миллионов гривен на элитном строительстве под Киевом. Само дело получило название "Династия" в честь названия комплекса, который планировали возвести.