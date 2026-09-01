Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения в отношении Дубовика

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда оставила без изменений меру пресечения в отношении бывшего руководителя Офиса по противодействию рейдерству Виктора Дубовика. Он остается под стражей с альтернативой в виде залога в размере 7 миллионов гривен, который уже был внесен.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Что известно о мере пресечения в отношении Дубовика?

Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобы стороны защиты и прокурора по делу Виктора Дубовика, который является фигурантом операций "Форрест Гамп" и "Фемида".

Защита просила отменить решение следственного судьи и вообще отказаться от применения к Дубовику каких-либо мер пресечения. Адвокаты, в частности, подчеркивали, что установленный судом залог в размере 7 миллионов гривен является непомерным для чиновника и его семьи.

Прокурор, со своей стороны, настаивал на ужесточении меры пресечения. Он просил увеличить альтернативный залог с 7 до 50 миллионов гривен.

По версии обвинения, Дубовик ежемесячно получал по 5 тысяч долларов от участников преступной организации. По мнению прокурора, с учетом этого и других рисков 7 миллионов гривен не являются достаточной гарантией надлежащего поведения подозреваемого.

В итоге коллегия Апелляционной палаты ВАКС оставила обе апелляционные жалобы без удовлетворения, а предыдущее постановление суда – без изменений.

В чем подозревают Дубовика?

19 августа НАБУ объявило об операции "Форрест Гамп". По данным следствия, фигуранты пытались установить контроль над государственным "Сенс Банком", чтобы использовать его в частных интересах, в частности для внесения залога за одного из фигурантов другого производства деньгами преступного происхождения.

Виктор Дубовик фигурирует в делах, связанных с деятельностью преступной организации, которая занималась рейдерством, подделкой документов и вмешательством в государственные реестры.

По версии правоохранителей, он предоставлял участникам организации юридические консультации и указания, а также помогал корректировать их планы. В частности, он предлагал Микитасю изготовить поддельные постановления, чтобы внести их в реестр с целью фактической перерегистрации.