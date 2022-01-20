Соответствующее решение вынес Киевский апелляционный суд. Заседание по делу прошло 20 января.

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Мангера оставили под стражей

Коллегия судей Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты бывшего председателя Херсонского областного совета Владислава Мангера, на определение Днепровского районного суда города Киева от 7 декабря 2021 года.

В этом определении удовлетворили ходатайство прокурора Офиса генерального прокурора и продлили в отношении обвиняемого срок действия меры пресечения. Согласно ей, Мангер должен содержаться под стражей до 4 февраля 2022 года включительно, залог не предусмотрен.

По результатам апелляционного рассмотрения определение Днепровского райсуда оставили без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения.

Напомним, экс-председателя Херсонской ОГА обвиняют в организации нападения на активистку Екатерину Гандзюк.

Обратите внимание! Ранее Андрей Синюк, который является прокурором по делу, заявил, что Мангер всячески пытался избежать прохождения полиграфа. В то же время адвокаты подозреваемого отмечали, что якобы полиграфия – неточная и сомнительная наука. Потому и результаты проверки "могут быть ложными".

Дело Екатерины Гандзюк: коротко

Активистку облили серной кислотой в конце июля 2018 года. Гандзюк перенесла несколько операций, однако 4 ноября умерла.

Следствие считает, что заказчиком убийства активистки является Владислав Мангер, а посредником – Алексей Левин.

Летом 2019 года пять непосредственных исполнителей нападения осудили на сроки от 3 до 6,5 лет лишения свободы.

В феврале 2021 года один из фигурантов дела об убийстве Гандзюк Сергей Торбин получил 5 лет лишения свободы.

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