Відповідне рішення ухвалив Київський апеляційний суд. Засідання у справі пройшло 20 січня.

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Мангера залишили під вартою

Колегія суддів Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, яку подала сторона захисту колишнього голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера, на ухвалу Дніпровського районного суду міста Києва від 7 грудня 2021 року.

У цій ухвалі задовольнили клопотання прокурора Офісу генерального прокурора та продовжили щодо обвинуваченого термін дії запобіжного заходу. Відповідно до неї, Мангер має перебувати під вартою до 4 лютого 2022 року включно, застава не передбачена.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Дніпровського райсуду залишили без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення.

Нагадаємо, ексголову Херсонської ОДА обвинувачують в організації нападу на активістку Катерину Гандзюк.

Зверніть увагу! Раніше Андрій Синюк, який є прокурором у справі, заявив, що Мангер всіляко намагався уникнути проходження поліграфу. Натомість адвокати підозрюваного наголошували, що, мовляв, поліграфія – неточна та сумнівна наука. Тому і результати перевірки "можуть бути неправдивими".

Справа Катерини Гандзюк: коротко

Активістку облили сірчаною кислотою наприкінці липня 2018 року. Гандзюк перенесла кілька операцій, однак 4 листопада померла.

Слідство вважає, що замовником вбивства активістки є Владислав Мангер, а посередником – Олексій Левін.

Влітку 2019 року п'ятьох безпосередніх виконавців нападу засудили на терміни від 3 до 6,5 року позбавлення волі.

У лютому 2021 року один з фігурантів справи про вбивство Гандзюк Сергій Торбін отримав 5 років позбавлення волі.

Зверніть увагу – у Раді вшанували пам'ять Катерини Гандзюк: дивіться відео