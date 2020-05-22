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Дело Грымчака передали в суд

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Дело Грымчака САП передала в суд: детали
Юрий Грымчак / Зеркало недели

САП передала дело Юрия Грымчака в суд. Бывшего заместителя министра по вопросам оккупированных территорий подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к передаче взятки должностным лицам.

Дело рассмотрит Высший антикоррупционный суд

Обвинительный акт в отношении Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко направили в Высший антикоррупционный суд. Об этом ссообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры в фейсбуке.

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Грымчак просил за "услуги" миллион долларов

Следствие установило, что к Грымчаку обратились представители частного общества. Они пожаловались на тяжелую процедуру получения разрешительных документов на строительство в столице. Стройку хотели начинать на участке с памятником культурного наследия. Грымчак пообещал посодействовать за вознаграждение – миллион долларов.

Как заверил бывший чиновник, эта сумма якобы должна была быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия, Киевская городская государственная администрация и другие,
– сообщили в прокуратуре.

На этом экс-заместитель министра решил не останавливаться. За дополнительное вознаграждение обещал помочь в рассмотрении гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия. За это чиновник сначала просил 100 тысяч в американской валюте. Однако потом сторговались до 80 тысяч. Грымчак и его помощник получили 50 тысяч долларов задатка и поделили между собой.

Задержание Грымчака и Овдиенко

  • 14 августа 2019 года детективы НАБУ вместе с Генпрокуратурой и СБУ задержали Грымчака и его помощника Игоря Овдиенко по подозрению в вымогательстве взятки.
  • Их задержали на "горячем" – при получении части суммы в размере 480 тысяч долларов.
  • 16 августа 2019 года суд избрал ему меру пресечения – бывший чиновник должен был находиться в СИЗО 60 дней или же мог выйти под залог в 6 миллионов гривен.
  • 22 октября 2019 года ГПУ сняла с Грымчака подозрение в мошенничестве и предъявила ему подозрение в злоупотреблении влиянием.
  • 30 января 2020 года Юрий Грымчак вышел из Лукьяновского СИЗО Киева под круглосуточный домашний арест.
  • В апреле 2020 года Высший антикоррупционный суд поддержал смягчение меры пресечения экс-заместителю министра оккупированных территорий. С тех пор он находится под ночным домашним арестом.

Что грозит экс-чиновнику и его сообщнику

Действия подозреваемых квалифицировали по статьям мошенничество и подстрекательство к законченному покушению на предоставление неправомерной выгоды служебным лицам, которые занимают ответственное и особо ответственное положение, Уголовного кодекса Украины. Грымчаку и его сообщникам грозит от 5 до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

Автор: Ирина Пундор
Теги: Новости Украины Новости политики Антикоррупционный суд САП Расследования Задержание Юрия Грымчака Юрий Гримчак
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