Справу Гримчака передали до суду

САП передала справу Юрія Гримчака до суду. Колишнього заступника міністра з питань окупованих територій підозрюють у шахрайстві та підбурюванні до передачі хабаря посадовцям.

Справу розгляне Вищий антикорупційний суд

Обвинувальний акт щодо Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка скерували до Вищого антикорупційного суду. Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури у фейсбуці.

До теми Юрій Гримчак на свободі: коротка біографія

Гримчак просив за "послуги" мільйон доларів

Слідство встановило, що до Гримчака звернулись представники приватного товариства. Вони поскаржились на важку процедуру здобуття дозвольних документів на будівництво у столиці. Будову хотіли розпочинати на ділянці з пам'яткою культурної спадщини. Гримчак пообіцяв посприяти за винагороду – мільйон доларів.

Як запевнив експосадовець, ця сума начебто мала бути розподілена між керівниками та службовими особами виконавчих органів влади, серед яких: Міністерство культури України, Міністерство юстиції України, Український державний інститут культурної спадщини, Київська міська державна адміністрація та інші,

– повідомили у прокуратурі.

На цьому ексзаступник міністра вирішив не зупинятись. За додаткову винагороду обіцяв помогти у розгляді цивільної справи про стягнення боргу з іншого приватного підприємства. За це чиновник спочатку просив 100 тисяч в американській валюті. Проте потім сторгувались до 80 тисяч. Гримчак та його помічник отримали 50 тисяч доларів завдатку та поділили між собою.

Головне про затримання Гримчака та Овдієнка

14 серпня 2019 року детективи НАБУ разом з Генпрокуратурою та СБУ затримали Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка за підозрою у вимаганні хабаря.

детективи НАБУ разом з Генпрокуратурою та СБУ затримали Гримчака та його помічника Ігоря Овдієнка за підозрою у вимаганні хабаря. Їх затримали на "гарячому" – при отриманні частини суми в розмірі 480 тисяч доларів.

16 серпня 2019 року суд обрав йому запобіжний захід – ексчиновник мав перебувати в СІЗО 60 днів або ж міг вийти під заставу у 6 мільйонів гривень.

суд обрав йому запобіжний захід – ексчиновник мав перебувати в СІЗО 60 днів або ж міг вийти під заставу у 6 мільйонів гривень. 22 жовтня 2019 року ГПУ зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред'явила йому підозру у зловживанні впливом.

ГПУ зняла з Гримчака підозру в шахрайстві і пред'явила йому підозру у зловживанні впливом. 30 січня 2020 року Юрій Гримчак вийшов із Лук'янівського СІЗО Києва під цілодобовий домашній арешт.

Юрій Гримчак вийшов із Лук'янівського СІЗО Києва під цілодобовий домашній арешт. У квітні 2020 року Вищий антикорупційний суд підтримав пом'якшення запобіжного заходу ексзаступнику міністра окупованих територій. Відтоді він перебуває під нічним домашнім арештом.

Що загрожує ексчиновнику та його спільнику

Дії підозрюваних кваліфікували за статтями шахрайство та підбурювання до закінченого замаху на надання неправомірної вигоди службовим особам, що займають відповідальне та особливо відповідальне становище Кримінального кодексу України. Гримчаку та його спільнику загрожує від 5 до 12 років ув'язнення із конфіскацією майна.