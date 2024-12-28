24 декабря ГБР задержало Владимира Доманского и его сообщника, которые пытались выманить деньги у предпринимателя. Правоохранители нашли доказательства преступления в доме депутата. Он хотел избавиться от денег, пытаясь смыть их в унитаз. После этого случая Владимир Доманский стал известным за пределами Львовской области. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на расследование NGL.media.

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За 5 лет благосостояние семьи Доманского существенно выросло

50-летний уроженец Львова Владимир Доманский с 2010 года был депутатом одного из поселковых советов. В 2015 году Доманский победил на выборах и стал главой Брюховичей. Тогда он и его семья не были богатыми. Доманский получал заработную плату 140 000 гривен в год. Семья имела небольшую квартиру во Львове, половину дома в Воле-Гомулецкой и долю в фирме доля в фирме "Нинель". Наличными Доманский с женой на двоих имели 420 000 гривен.

Но уже у 2017 году его жена Екатерина приобрела авто за 356 000 гривен, у 2018 – квартиру за 500 000 гривен. У 2020 году Доманская стала владелицей дома в Брюховичах за 900 000 гривен.

Также за время работы Владимира Доманского поселковым головой, 18-летний брат Екатерины Доманской Владимир Уский купил два участка в Брюховичах за полмиллиона гривен. Журналисты узнали, что в свои 22 года он потратил 845 000 гривен на квартиру на улице Львовская, 24 и недавно продал ее за более чем два миллиона гривен.

Известно, что тесть Доманского, Василий Уский, приобрел два коммерческих помещения площадью 118,5 и 53,5 квадратных метра. В декабре прошлого года отец Екатерины Доманской, который, к слову, работает обычным крановщиком, купил гектар земли в Яворивском районе за 65 400 гривен у бывшего депутата Брюховицкого поселкового совета Романа Суворова. Кроме этого он приобрел еще 14 га в Брюховичах за 1,3 миллиона гривен. Теперь эту землю продают дороже аж на 182 000 долларов.

Сама же Екатерина Доманская стала владелицей бизнеса. Она начала медицинскую деятельность, открыв "первый медицинский кабинет Pokrova в Брюховичах" в ЖК "Сказка".

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Также родственники Владимира Доманского брали в долг миллионы гривен у давнего знакомого депутата Павла Никитина. Мужчина является совладельцем строительной компании, которая строила в Брюховичах ЖК "Гринвуд-3". Это строительство разрешили в поселке именно во время председательства Доманского.

У Елены Никитиной, жены Павла Никитина, 6,2 миллиона гривен "на бизнес" занимала теща Доманского Мария Уська. Возврат долга гарантирован залогом – большой квартирой во львовском ЖК "Софиевка". Владелицей этого помещения за полтора миллиона гривен госпожа Мария стала в 2020 году еще на этапе строительства. Кроме этого, летом 2022 года она приобрела два участка в Брюховичах. В среднем одна "сотка" обошлась ей в неполных 560 долларов.

В 2017 году Мария Уська купила за 212 600 гривен квартиру в Брюховичах. В январе этого года она продала ее в 12 раз дороже. Доманский прокомментировал продажу квартиры тещи:

Видите, это бизнес! Купила дешево – продала дорого,

– сказал он.

Доманский не вносил доходы в декларации

Нередко Владимир Доманский брал значительные займы, но не декларировал их. Так он занял почти 1 750 миллионов гривен у брюховчанина Любомира Дмитрука. Факт займа подтвердил и сам Дмитрук – по его словам, занимал он деньги наличными и получил обратно примерно в мае 2022 года.

Так же Екатерина Доманская взяла в долг более полумиллиона гривен в конце 2021 года. Деньги она вернула в 2022 году.

То есть в целом Доманские должны были бы вернуть в 2022 году почти 2,3 млн грн. Но таких денег, судя по декларациям о доходах, явно не хватало. В 2022 году у Доманского было лишь 275 500 тысяч дохода, а сбережения уменьшились разве что на 280 тысяч гривен. Единственное возможное объяснение – это продажа женой помещения магазина, но оно состоялось только в конце года. Продажа этой недвижимости Доманский также не задекларировал, – пишут журналисты.

В декларациях семьи также нет упоминаний о покупке Екатериной Доманской недвижимости стоимостью более 5 миллионов гривен. Имущество зарегистрировали на компанию "Рясне-Сервис", владелицей которой стала Доманская. Предыдущая владелица помещения Оксана Лафинчук отказалась рассказать, за какую сумму она продала недвижимость. Но по оценке экспертов на рынке недвижимости, такое помещение могло стоить всего 200-280 000 долларов.



Анализируя декларации Владимира Доманского, невозможно понять, откуда взялись деньги на все это имущество. По представленным данным, семья депутата два года жила на 685 500 гривен, но при этом смогла купить компанию с уставным капиталом в 645 000 гривен.

Это уже вопрос налогового законодательства, и можно ставить вопрос о возможном умышленном уклонении от уплаты налогов при продаже компании. Эту историю во время проверки декларации может исследовать, как НАПК, так и налоговые органы,

– пояснил председатель правления ОО "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

Екатерина Доманская отказалась говорить с журналистами о своем бизнесе. Владимир Доманский отметил, что бизнесом занималась его жена, а помещение, о котором говорится, "точно не было дорогое". Более того, он отметил, что это помещение вообще не покупали, а обменивали.

Телефон Доманского показал еще один семейный бизнес

В трехэтажном доме на улице Кленовой, 2 в Брюховичах летом 2023 года создали ОСМД "Кленовая-2". Контактным номером телефона в реестре, согласно данным YouControl, записали мобильный номер Владимира Доманского. Зато депутат заявил, что никакого отношения к нему нет.

Я когда был в должности, ко мне обращалось очень много людей по оформлению земельных участков, по оформлению права собственности на имущество, я свой телефон давал, он есть в открытом доступе,

– отметил Доманский.

Но по словам председатель этого ОСМД Владимира Ковальчука, Доманский купил в доме жилье.

Владимир Доманский говорит, что не связан и с компанией "Д.С. Групп", которая в регистрационных данных указала его телефон. Эта компания официально принадлежит его тестю Василию Ускому.

Также мобильный телефон Владимира Доманского использует компания, которая ведет масштабное строительство ресторана с отелем в Брюховицком парке, на улице Курортной, 3.



Здание под отель находится в Брюховецком парке / Фото NGL.media

Под конец своего пребывания в должности Доманский с депутатами позволили дешево продать участок под этой застройкой – за 21 000 гривен за "сотку".

Также журналисты выяснили, что у Владимира Доманского якобы есть ресторан на площади Рынок во Львове под названием "Таверна Salvador", который открылся в начале 2023 года. Это помещение взяли в аренду родители Екатерины Доманской – Мария и Владимир Уские. Правда, ресторан недавно перестал работать. Владимир Доманский подтвердил, что инвестировал деньги в ресторан, говоря, что это семейный бизнес. Переоборудование ресторана, по его словам, стоило примерно в 150 000 гривен.

Именно благодаря ресторану в последней декларации Доманского и появилась сумма в 3,4 миллиона гривен дохода за 2023 год.

Новый бизнес родственников Екатерины Доманской

Недавно младший брат Доманской Владимир зарегистрировался предпринимателем и ездит на фуре, которую ему весной купила сестра. Сами же Доманские, кстати, приобрели в лизинг электромобиль Jaguar стоимостью более миллиона гривен.

У отца Екатерины Доманской в 2020 году также появились еще две компании. Василий Уский стал соучредителем "ДМ Консалтинг групп", что имеет различные виды деятельности. Сейчас эта фирма перешла к другому мужчине и изменила название на "Вешин ЛТД". Через компанию вносилась в уставный капитал недвижимость, которую потом разными способами переводили на других людей.

О второй компании тестя Доманского "Д.С. Групп" известно значительно меньше. Он имел партнера Игоря Сильвестера, экс-депутата Львовского горсовета. Василий Уский вышел из бизнеса летом 2024 года. Тогда же руководителем вместо него стал Владимир Ледаховский, который ранее приобрел квартиру у брата Екатерины Доманской за два миллиона гривен.

Василий и Мария Уские не рассказали, откуда имеют деньги на все эти покупки и бизнес. Мария работала в ООО "Интерс Ойл Энд Транс", имея среднюю официальную зарплату 2 000 – 3 000 гривен в месяц. Примерно столько же зарабатывал и Василий Уский, когда с 2014 по 2021 год работал в "Венском кофе". В 2023 году он начал работать в ООО "Граунд Тех" – компании сына бывшего секретаря Брюховицкого поселкового совета Александры Ощудляк – и получал 8 000 – 10 000 тысяч гривен.

Владимир Доманский отметил, что тесть много лет работает, и зарплата у него "немаленькая". Также он сказал о сбережениях родителей жены.

Суд избрал меру пресечения Доманскому

После задержания Владимира Доманского, его дело рассмотрел суд. Прокурор предлагал держать депутата под стражей с возможностью внесения залога в размере 5 миллионов 11 тысяч 340 гривен. Адвокат Доманского заявил, что его подзащитный не имеет финансовых возможностей для внесения залога и предложил избрать меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.