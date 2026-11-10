Офис генпрокурора начал служебное расследование в связи с появлением новых фактов по делу "Карфаген"

Офис Генерального прокурора начал служебное расследование по фактам, обнародованным в ходе второго этапа операции "Карфаген". Проверка касается возможного содействия сотрудников прокуратуры в возвращении имущества, изъятого по делам о незаконной деятельности колл-центров и сети U420.

Об этом сообщает ОГП.

Что будут проверять в рамках служебного расследования?

Исполняющий обязанности Генерального прокурора Антон Ковальский издал приказ о проведении служебного расследования. Основанием для этого стали материалы медиамониторинга, в частности публикации о возможном участии неустановленных должностных лиц органов прокуратуры в возврате имущества, изъятого в ходе уголовных производств.

Речь идет о делах, касающихся незаконной деятельности колл-центров и сети U420.

В ходе проверки в ОГП выяснят, могли ли сотрудники прокуратуры использовать служебные полномочия или свой статус в частных интересах, влиять на работу других должностных лиц или совершать другие неправомерные действия.

По результатам служебного расследования, если для этого будут основания, в Офисе Генерального прокурора примут соответствующие решения в пределах своих полномочий.

В то же время начало служебного расследования не означает, что причастность какого-либо лица к правонарушению уже установлена, – подчеркнули в ОГП.

Что известно об операции "Карфаген"?

Операция "Карфаген" – это масштабное антикоррупционное расследование НАБУ и САП, которое началось в сентябре 2026 года. Правоохранители разоблачили преступную организацию, участники которой могли обеспечивать защиту нелегальных колл-центров за взятки.

Также расследование касается вероятной причастности должностных лиц правоохранительных органов к другим незаконным схемам, в частности к наркоторговле, обороту контрафактной продукции и отмыванию средств.

На первом этапе следствие сосредоточилось на возможном участии сотрудников прокуратуры в "крышевании" нелегального бизнеса. В ноябре 2026 года НАБУ и САП сообщили о расширении расследования: к сети могли быть привлечены также представители СБУ и Национальной полиции. Среди фигурантов дела оказались высокопоставленные чиновники, в частности генерал СБУ Сергей Дука.

Расследование повлекло за собой кадровые и политические последствия. ВАКС избирал меры пресечения в отношении подозреваемых, а руководство СБУ сообщало об увольнении фигурантов со службы.

Кроме того, ситуацию вокруг "Карфагена" рассматривал парламентский комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, который пригласил руководство СБУ на закрытое заседание.