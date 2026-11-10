Дружили много лет: фигурантов дела "Карфаген" обнаружили на совместных фотографиях с отдыха в Турции

Об этом свидетельствуют совместные фотографии, которые журналисты "Следствия.Инфо" обнаружили на странице Рыбалко в социальной сети "ВКонтакте".

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По версии следствия, Андрей Осипов руководил преступной организацией, участники которой занимались мошенничеством, торговлей наркотиками и изготовлением фальшивых денег. Рыбалко подозревается в непосредственном участии в нападениях на людей.

Александр Демьянчук, занимавший должность заместителя начальника отдела Управления уголовного розыска полиции Киевской области, по данным следствия, помогал группировке уходить от ответственности.

В частности, он мог передавать её участникам информацию из полицейских баз данных и предупреждать о возможных задержаниях.

Журналисты выяснили, что в 2018 году Рыбалко опубликовал в "ВКонтакте" совместное фото с Демьянчуком. Вероятно, мужчины вместе отдыхали в турецком городе Алания. В то время Демьянчук работал старшим оперуполномоченным Управления уголовного розыска ГУНП в Киевской области.

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Виталий Рыбалко и Александр Демьянчук отдыхают вместе / Фото со страницы Виталия Рыбалко в "ВКонтакте"

О том, что фотография была сделана именно в Алании, свидетельствуют другие посты Рыбалко за тот же день. Он также опубликовал снимок на фоне корабля, похожего на судно, находящееся в этом турецком городе, и фото с турецким флагом.

Рыбалко отдыхал в Алании в компании Демьянчука / Фото со страницы Виталия Рыбалко в "ВКонтакте"

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На других фотографиях видно, что Рыбалко и Демьянчук отдыхали не вдвоем, а в компании друзей.

Кроме того, журналисты нашли фотографию Рыбалко с Андреем Осиповым. Ее "Боксер" опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" еще в 2017 году.

Осипов и Рыбалко давно знакомы между собой / Фото со страницы Виталия Рыбалко в "ВКонтакте"

Напомним, 4 ноября 2026 года НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации в рамках операции "Карфаген".

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По данным следствия, группировка во главе с ранее судимым Андреем Осиповым занималась мошенничеством через колл-центры, торговлей наркотиками и изготовлением фальшивых денег.

К прикрытию её деятельности, по версии правоохранителей, были причастны высокопоставленные чиновники СБУ, Нацполиции и Офиса генерального прокурора.

Участников организации также подозревают в похищениях людей, нападениях и пытках.

5 и 6 ноября Высший антикоррупционный суд поместил Рыбалко и Демьянчука под стражу без права освобождения под залог.