Украинские правоохранители передали главарю банды "Криминал" закрытую информацию австрийской полиции

О передаче секретной информации сообщил руководитель отдела детективов НАБУ Александр Абакумов в эфире программы "УП.ЧАТ" на YouTube-канале "Украинской правды". Он отметил, что деятельность группировки представляла прямую угрозу европейской интеграции Украины и поддержке со стороны международных партнеров. Ведь пострадавшие от нападений и мошеннических действий иностранцы помогают нашему государству в отражении российского вторжения.

Adv

популярные видео

Как произошла утечка секретных материалов

По словам детектива, участники силового крыла преступной организации специально выехали в европейскую страну, ворвались в офис и нанесли потерпевшим тяжкие телесные повреждения.

Злоумышленники сняли издевательства на видео для отчета руководству, после чего беспрепятственно вернулись в Украину.

Вскоре после этого украинские правоохранители прибыли на совещание европейских органов, где австрийские коллеги сообщили о расследовании по поводу лидера группировки по прозвищу "Криминал".

Вместо того чтобы помочь следствию, представители Украины сфотографировали служебные материалы партнеров и переслали их главарю банды.

Реклама

Как можно после этого говорить о каких-то полумерах или точечных увольнениях? Систему нужно менять– подчеркнул Александр Абакумов.

Массовые утечки и фальшивые евро

Правоохранительные органы европейских государств неоднократно призывали ликвидировать подобные преступные ячейки, однако закрытое межведомственное совещание украинских силовиков в июле завершилось тотальной утечкой данных. Мошенники получали информацию о предстоящих рейдах одновременно из Офиса генпрокурора, СБУ и Нацполиции. В переписке фигурантов следователи обнаружили прямую угрозу: каждого, кто осмелится разгласить факты сотрудничества, будут считать личным врагом.

Помимо физического насилия и киберпреступлений, банда приобрела в Берлине специализированное оборудование для качественной печати фальшивых евро. Тестовые образцы денег обнаружили в автомобиле лица, связанного со спецслужбой, а само оборудование пока ищут.

Напомним, что 4 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины обнародовало материалы в рамках спецоперации "Карфаген". В ходе нее провели более 70 обысков и задержали четырех ключевых участников схемы.

Ранее сообщалось, что во время обыска один из высокопоставленных сотрудников СБУ Сергей Дука угрожал детективам оружием и разбивал технику молотком.