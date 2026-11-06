Українські правоохоронці злили ватажку банди "Кримінал" закриті дані австрійської поліції

Про передачу таємних відомостей повідомив керівник підрозділу детективів НАБУ Олександр Абакумов в етері програми "УП.ЧАТ" на YouTube-каналі "Української правди". Він зазначив, що діяльність угруповання становила пряму загрозу європейській інтеграції України та підтримці з боку міжнародних партнерів. Адже постраждалі від нападів та шахрайських дій іноземці допомагають нашій державі у відбитті російського вторгнення.

Adv

популярні відео

Як стався витік таємних матеріалів

За словами детектива, учасники силового блоку злочинної організації спеціально виїхали до європейської країни, увірвалися до офісу та завдали потерпілим тяжких ушкоджень.

Зловмисники зняли знущання на відео задля звіту керівництву, після чого безперешкодно повернулися в Україну.

Невдовзі після цього українські правоохоронці прибули на нараду європейських органів, де австрійські колеги повідомили про розслідування щодо лідера угруповання на прізвисько "Кримінал".

Замість допомоги слідству представники України сфотографували службові матеріали партнерів і переслали їх ватажкові банди.

Реклама

Як можна після цього говорити про якісь напівміри чи точкові звільнення? Систему потрібно змінювати– підкреслив Олександр Абакумов.

Масові витоки та фальшиві євро

Правоохоронні органи європейських держав неодноразово закликали ліквідувати подібні злочинні осередки, проте закрита міжвідомча нарада українських силовиків у липні завершилася тотальним витоком даних. Шахраї отримували інформацію про майбутні рейди одночасно з Офісу генпрокурора, СБУ та Нацполіції. У листуванні фігурантів слідчі знайшли пряму погрозу: кожного, хто наважиться розголосити факти співпраці, вважатимуть особистим ворогом.

Окрім фізичного насильства та кіберзлочинів, банда придбала в Берліні спеціалізоване обладнання для якісного друку фальшивих євро. Тестові зразки грошей виявили в автомобілі особи, пов'язаної зі спецслужбою, а саме обладнання наразі шукають.

Нагадаємо, що 4 листопада Національне антикорупційне бюро України оприлюднило матеріали в межах спецоперації "Карфаген". Під час неї провели понад 70 обшуків та затримали чотирьох ключових учасників схеми.

Раніше повідомлялося, що під час обшуку один із високопосадовців СБУ Сергій Дука погрожував детективам зброєю та розбивав техніку молотком.