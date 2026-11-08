"Тревожно, мягко говоря": Садовый отреагировал на новый поворот в деле "Карфаген"

Андрей Садовый обратил внимание на угасание общественного интереса к громким расследованиям. По его словам, внимание к преступлениям теперь длится лишь от момента раскрытия до сбора залога для подозреваемых.

8 ноября мэр Львова опубликовал пост в социальных сетях, в котором поделился своими мыслями на фоне дела "Карфаген".

Как Садовый прокомментировал последние разоблачения по делу "Карфаген"?

Садовый отметил, что после внесения денег за фигурантов обычно наступает тишина, а с появлением новых дел о предыдущих постепенно забывают. "Тревожно, мягко говоря", – поделился своими чувствами городской голова.

По его мнению, общественный резонанс вокруг расследований тяжких преступлений не должен ограничиваться несколькими днями.

Он подчеркнул, что давление на детективов НАБУ, угрозы следователям и попытки ослабить антикоррупционные органы требуют реакции со стороны всего общества.

Журналисты часто делают то, чего ожидают от правоохранительной системы, но вместо поддержки сталкиваются с дискредитацией и прямыми угрозами.

Убежден, что общественное доверие – это прежде всего ответственность. Особенно для тех, кто занимает публичные должности. Мы не можем просто наблюдать, как одно громкое дело сменяет другое, а ответов так и нет,

– отметил Андрей Садовый.

Он призвал отстаивать автономию НАБУ и САП и требовать справедливого завершения каждого расследования.

По его словам, замалчивать проблемы коррупции во время войны недопустимо, ведь это разрушает страну изнутри, пока военные защищают ее на фронте.

Напомним, 4 ноября 2026 года НАБУ и САП провели новые обыски у высокопоставленных должностных лиц СБУ и полиции в рамках спецоперации "Карфаген".

Были обнародованы аудиозаписи разговоров участников предполагаемой преступной организации, в которую, по версии следствия, входили представители СБУ, Нацполиции и Офиса генпрокурора.

По данным следствия, они на протяжении многих лет прикрывали криминальный бизнес и обсуждали давление на журналистов. В частности, на обнародованных записях фигуранты обсуждали, как подкупить или покалечить журналиста Дениса Бигуса.