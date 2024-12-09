Правоохранители установили, что в течение 2020 – 2023 подозреваемый руководитель областной государственной администрации приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, но зарегистрировал имущество на родственников своей жены. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на НАБУ.

Смотрите также Коррупция на Львовщине: судьи требовали миллион долларов за "нужные решения" по делам

Что известно о деле

Речь идет о 7 квартирах в Киеве и Ужгороде, доме под Киевом площадью более 220 квадратных метров и 2 земельных участках, 2 гаражных боксах, 6 паркомест, 3 нежилых помещения и автомобиль ВМԜ Х3.

Таким образом разница между стоимостью указанного имущества и имеющимися средствами (доход, сбережения) чиновника и его жены составила 72,1 миллиона гривен.

Кроме того, подозреваемый не указывал это имущество в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за 2020, 2021, 2022 и 2023 годы.