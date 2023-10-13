Адвокату Олегу Горецкому, которого вместе с бывшим главой Верховного суда Князевым разоблачили на получении взятки в размере 2,7 миллиона долларов США, вынесли приговор. Высший антикоррупционный суд 12 октября утвердил соглашение о признании виновности.
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Ему присудили перечислить 21 миллион гривен на "Армию дронов"
Суд признал Горецкого виновным по нескольким статьям Уголовного Кодекса Украины. В частности, в пособничестве в предложении должностному лицу, занимающему особо ответственное положение, предоставить ему и третьему лицу взятку и предоставлении его за совершение любого действия с использованием предоставленной ему власти и служебного положения.
По условиям соглашения Горецкий будет сотрудничать со стороной обвинения и давать обличительные показания. Кроме этого, он должен перечислить 21 миллион гривен на специальный счет в Фонд United 24 на "Армию дронов".
Деньги, которые были изъяты в ходе расследования, также передадут на нужды ВСУ. Речь идет еще о 29 миллионах гривен. Кроме того, в порядке специальной конфискации взимается 350 тысяч долларов США.
Дело Князева: коротко
- Всеволода Князева 15 мая поймали на взятке в размере почти 3 миллионов долларов. Масштабную коррупционную схему разоблачили сотрудники НАБУ и САП. Обыски проводили еще у 18 судей. Оказалось, что он действовал вместе с сообщниками.
- Средства он передавал бизнесмену-собственнику группы "Финансы и кредит" Константину Жеваго с одним из руководителей адвокатского объединения. Как удалось выяснить детективам, адвокатское объединение использовалось для маскировки преступной деятельности.
- Именно адвокат выступал посредником между Князевым и Жеваго. Он договаривался с судьями о принятии решений в интересах их "клиентов".
- Уже 18 мая суд избрал меру пресечения Князеву. Его заключили под стражу с возможностью внесения залога. Размер залога составляет 107 миллионов 360 тысяч гривен. Позже залог уменьшили на 32 миллиона гривен.