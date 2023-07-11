Дело Князева: суд оставил экс-председателя Верховного Суда под стражей
Высший антикоррупционный суд оставил бывшего председателя Верховного суда под стражей с возможностью внесения залога. Всеволод Князев будет оставаться в СИЗО до 8 сентября 2023 года.
Заседание суда проходило по ходатайству детектива НАБУ. Он требовал продлить Князеву меру пресечения.
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Князев остается под стражей
11 июля 2023 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и продлил срок действия меры пресечения для Князева в виде содержания под стражей. Также сохраняется возможность внесения залога в 75 миллионов гривен.
Таким образом, бывший председатель Верховного Суда остается в СИЗО до 8 сентября 2023 года включительно, если он или другое лицо не внесет залог. Кроме того, в ходе заседания стало известно, что САП также обратилась с запросами в рамках международно-правовой помощи в Польшу и Францию.
Стоит отметить, что журналист Михаил Ткач, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что за Князева может внести залог бизнесмен Константин Жеваго. Напомним, что его имя фигурирует в коррупционной схеме, на которой разоблачили Князева.
Как утверждает Ткач, причиной этого, по информации собеседников, стал ультиматум адвоката Горецкого, переданный через посредников Константину Жеваго. Он якобы предупредил бизнесмена, что, в случае самоустранения последнего в решении вопроса об освобождении задержанных, в НАБУ, САП и ВАКС "может оказаться гораздо больше доказательств противоправной деятельности руководства группы компаний Ferrexpo".
Если залог все же внесут, то Князев будет обязан:
- сдать загранпаспорта;
- носить электронный браслет;
- не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми.
Задержание Князева за коррупцию: коротко
- 15 мая НАБУ и САП заявили о разоблачении схемы получения неправомерной выгоды руководством и судьями Верховного Суда. Тогда стражи порядка и задержали Князева.
- Князев пытался оспорить задержание, однако суд признал действия правоохранителей законными. Также суд установил залог в размере 107 миллионов гривен.
- Адвокаты Князева подали апелляцию, рассмотренную 31 мая в суде. Хотя Князева оставили под стражей до 13 июля, однако залог все же уменьшили до 75 миллионов гривен.
- Под стражей находится сообщник Князева – адвокат Олег Горецкий. Он также будет находиться в СИЗО до 13 июля, а суд принял размер залога – 80 миллионов гривен.