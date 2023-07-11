Дело Князева: суд оставил экс-председателя Верховного Суда под стражей

Высший антикоррупционный суд оставил бывшего председателя Верховного суда под стражей с возможностью внесения залога. Всеволод Князев будет оставаться в СИЗО до 8 сентября 2023 года.

Заседание суда проходило по ходатайству детектива НАБУ. Он требовал продлить Князеву меру пресечения.

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Князев остается под стражей

11 июля 2023 года следователь судья ВАКС удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и продлил срок действия меры пресечения для Князева в виде содержания под стражей. Также сохраняется возможность внесения залога в 75 миллионов гривен.

Таким образом, бывший председатель Верховного Суда остается в СИЗО до 8 сентября 2023 года включительно, если он или другое лицо не внесет залог. Кроме того, в ходе заседания стало известно, что САП также обратилась с запросами в рамках международно-правовой помощи в Польшу и Францию.

Стоит отметить, что журналист Михаил Ткач, ссылаясь на собственные источники, утверждает, что за Князева может внести залог бизнесмен Константин Жеваго. Напомним, что его имя фигурирует в коррупционной схеме, на которой разоблачили Князева.

Как утверждает Ткач, причиной этого, по информации собеседников, стал ультиматум адвоката Горецкого, переданный через посредников Константину Жеваго. Он якобы предупредил бизнесмена, что, в случае самоустранения последнего в решении вопроса об освобождении задержанных, в НАБУ, САП и ВАКС "может оказаться гораздо больше доказательств противоправной деятельности руководства группы компаний Ferrexpo".

Если залог все же внесут, то Князев будет обязан:

сдать загранпаспорта;

носить электронный браслет;

не общаться со свидетелями и другими подозреваемыми.

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