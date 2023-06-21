Отметим, что зовут нынешнего главу НАБУ – Семен Кривонос. Работал его орган совместно со САП (Специализированная антикоррупционная прокуратура). О задержании Князева официально стало известно 15 мая.

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О чем Кривонос говорил с Зеленским

Как отметил глава Бюро, с президентом он провел очень сдержанный разговор, доложив ему о задержании Князева.

Я сообщил президенту, что задержан руководитель судебной ветви власти на получении взятки. Это был весь контекст разговора. Он очень ровно и взвешенно к этому отнесся. Не удивился. Он спросил, в чем там суть. Говорю: это – получение взятки. Он говорит: "Окей, хорошо". Не было никаких эмоций – ни отрицательных, ни положительных или еще чего-то такого. Это был очень выдержанный разговор,

– сказал руководитель НАБУ.

Кроме того, он констатировал, что стал возглавлять этот орган в начале марта 2023 года и сразу узнал о незаконной деятельности Князева: "В начале каденции узнать такой кейс было просто "вау!". Затем мы на адреналине наблюдали за развитием следственных действий и были нацелены на результат. И когда уже разоблачили, это была огромная гордость за Национальное антикоррупционное бюро и методы, которыми пользовались для проведения операции".

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