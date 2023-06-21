Зазначимо, що звати теперішнього главу НАБУ – Семен Кривонос. Працював його орган спільно зі САП (Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою). Про затримання Князєва офіційно стало відомо 15 травня.

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Як зазначив очільник Бюро, з президентом він провів дуже стриману розмову, доповівши йому про затримання Князєва.

Я повідомив президенту, що затриманий керівник судової гілки влади на отриманні хабаря. Це був весь контекст розмови. Він дуже рівно та зважено до цього поставився. Не здивувався. Він спитав, у чому там суть. Говорю: це – отримання хабаря. Він каже: "Окей, добре". Не було ніяких емоцій – ні негативних, ні позитивних, чи ще чогось такого. Це була дуже витримана розмова,

– сказав керівник НАБУ.

Окрім того, він констатував, що став очолювати цей орган на початку березня 2023 року й одразу дізнався про незаконну діяльність Князєва: "На початку каденції дізнатися про такий кейс було просто "вау!". Потім ми на адреналіні спостерігали за розвитком слідчих дій і були націлені на результат. І коли вже викрили, це була величезна гордість за Національне антикорупційне бюро і методи, якими користувалися для проведення операції".

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