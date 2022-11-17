Руководитель следственной группы по расследованию катастрофы МН17 Дигна ван Бутзелар заявила, что в 2023 году сообщит о продолжающихся результатах расследования.

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Когда сообщат новые результаты расследования

Она отметила, что удовлетворена решением суда, особенно потому, что так много факторов. Бутзелар убеждена, что все эксперты и следователи хорошо выполнили свою работу. "Я думаю, что это очень важно для родных и близких", – добавила она.

Напомним, что 17 ноября суд Гааги признал виновными в сбыте самолета рейса МН17 и убийстве пассажиров и экипажа Игоря Гиркина, Сергея Дубинского и Леонида Харченко. Олега Пулатова оправдали.

Руководитель следственной группы, комментируя оправдательный приговор Пулатову, она отметила, что не считает это ошибкой следствия.

Мы только что получили решение в полном объеме – это большая кипа, мы должны его обсудить и потом будем решать, для этого у нас две недели,

– сказала Дигна ван Бутзелар.

О состоянии расследования ван Бутзелар сообщила, что в настоящее время оно касается экипажа зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит МН17.

"Мы думаем, что в начале или весной следующего года мы будем готовы об этом сказать", – добавила она.

Что известно о катастрофе MH17

Пассажирский самолет компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года вблизи оккупированного Тореза Донецкой области зенитным ракетным комплексом "Бук" российского производства.

В результате катастрофы погибли 298 человек. Россия свою причастность к катастрофе отрицает и обвиняет Украину.

Окружной суд Гааги во время зачитывания приговора по делу о крушении малазийского рейса MH17 заявил, что так называемая "ДНР" была контролируемой Россией как минимум с мая 2014 года.

Также в Нидерландах отметили, что Россия снабжала оружие самопровозглашенной республике. Там утверждают, что боевики "ДНР" имели российское гражданство и были причастны к вооруженным силам Кремля.

Судья констатировал, что пассажирский самолет MH17 был сбит с ЗРК "Бук" с территории оккупированного Россией Первомайского.

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