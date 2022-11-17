Керівниця слідчої групи з розслідування катастрофи МН17 Дігна ван Бутзелар заявила, що у 2023 році повідомить про нові результати розслідування, яке триває.

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Коли повідомлять нові результати розслідування

Вона зазначила, що задоволена рішенням суду, особливо тому, що було так багато чинників. Бутзелар переконана, що всі експерт та слідчі добре виконали свою роботу. "Я думаю, що це дуже важливо для рідних і близьких", – додала вона.

Нагадаємо, що 17 листопада суд Гааги визнав винними у збитті літака рейсу МН17 та вбивстві пасажирів та екіпажу Ігоря Гіркіна, Сєргєя Дубинського та Леоніда Харченка. Олега Пулатова виправдали.

Керівниця слідчої групи, коментуючи виправдовувальний вирок щодо Пулатова, вона зазначила, що не вважає це помилкою слідства.

Ми щойно отримали рішення в повному обсязі – це великий стос, ми повинні його обговорити і потім будемо вирішувати, для цього в нас два тижні,

– сказала Дігна ван Бутзелар.

Щодо стану розслідування ван Бутзелар повідомила, що наразі воно стосується екіпажу зенітно-ракетного комплексу "Бук", із якого було збито МН17.

"Ми думаємо, що на початку або навесні наступного року ми будемо готові про це сказати", – додала вона.

Що відомо про катастрофу MH17

Пасажирський літак компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердаму в Куала-Лумпур, збили 17 липня 2014 року поблизу окупованого Торезу Донецької області зенітним ракетним комплексом "Бук" російського виробництва.

Під час катастрофи загинули 298 людей. Росія свою причетність до катастрофи заперечує і звинувачує Україну.

Окружний суд Гааги під час зачитування вироку у справі про катастрофу малайзійського рейсу MH17 заявив, що так звана "днр" була контрольованою Росією як мінімум з травня 2014 року.

Також у Нідерландах зазначили, що Росія постачала зброю самопроголошеній республіці. Там стверджують, що бойовики "днр" мали російське громадянство та були причетні до збройних сил Кремля.

Суддя констатував, що пасажирський літак MH17 збили із ЗРК "Бук" з території окупованого Росією Первомайського.

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