У всех связь с Россией: Железняк ответил, какую роль в деле Миндича сыграл каждый его участник

Задержание Германа Галущенко и избрание ему меры пресечения в суде стало новым этапом в деле "Мидас". В нем фигурирует много участников, но каждый из них так или иначе, вероятно, имел связи с Россией.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк, подчеркнув, как участники коррупционной схемы в энергетике имели причастность к России. Напомним, что экс-министр энергетики и юстиции Герман Галущенко подозревается в отмывании средств и участии в преступной организации.

Какие отношения с Россией имели участники коррупционных схем в энергетике?

Железняк рассказал о вероятных участниках коррупционной схемы "Мидас", которые фигурируют в деле.

Тимур Миндич – друг президента, человек, который продает бриллианты, в частности в России. Его жена – оттуда, а его сестра – жила в Москве с мужем-россиянином, который тоже имеет отношение к криминальному миру. Затем они сбежали в Израиль,

– подчеркнул нардеп.

Ростислав Шурма – экс-заместитель руководителя Офиса президента. Он имел электростанции на оккупированных территориях, поставлял из них электроэнергией на оборонительные заводы на ВОТ. При этом он получал компенсацию из государственного бюджета за электроэнергию, которую якобы поставляли в энергетическую систему контролируемую Украиной.

Шурма был уволен с должности заместителя главы ОПУ, когда, по словам народного депутата, в Киев приехал тогдашний госсекретарь США Энтони Блинкен. Он прямо сказал, что в Офисе президента работает человек в отношении которого будут внедрены санкции по коррупции. У президента не было другого варианта, как отстранить его от должности (в сентябре 2024 года – 24 Канал). После этого Шурма переехал в Германию.

К слову. Ярослав Железняк ранее отмечал, что Ростислав Шурма – является человеком Тимура Миндича. Он почти три года полномасштабной войны "официально и неформально отвечал за всю энергетику". В августе 2025 года НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.

"Александр и Михаил Цукерманы – еще одни фигуранты дела Миндича, которые согласно расследованию Михаила Ткача, не вылезают из офиса российского олигарха, что расположен в Тель-Авиве, носят туда-сюда деньги", – подчеркнул Железняк.

Игорь Миронюк и Герман Галущенко – люди, которые связаны с Андреем Деркачем – предателем, экс-депутатом Верховной Рады. Сейчас он уже сенатор от Архангельской области России. К тому же, как отметил нардеп, Деркач входит в комитет обороны во время полномасштабной войны России против Украины.

Еще один персонаж – Айвер Омсон, это человек, который отмывал деньги, организовывал все эти коррупционные структуры из оффшоров. Он также известен тем, что системно, достаточно долго отмывает деньги всего российского криминалитета, начиная от Семена Могилевича (криминальный авторитет – 24 Канал) и заканчивая "Газпромом", Фирташем, семьей Януковича,

– пояснил Ярослав Железняк.

Народный депутат подытожил, что по каждому из вероятных участников коррупционных схем, которых он упомянул, фактом является их связь с Россией.

Что известно о деле Галущенко?