Сбитый самолет МН17 в небе над Донбассом: когда состоится рассмотрение дела по существу
Расследование дела сбитого в небе над Донбассом самолета MH17 продолжается с 2014 года. В суде предложили рассмотреть дело по существу в феврале – марте следующего 2021 года.
Эти даты предлагает сторона обвинения, сообщает "Европейская правда".
К теме Сбитие МН17 над Донбассом: когда можно ждать результат и какими будут последствия
Дело в том, что защита и адвокат родственников заявили, что им нужно больше времени для подготовки.
Слушания по существу назначены на февраль и март 2021 года, а родственникам предоставят слово в мае и июне 2021 года.
Расследование дела: последние события
- Прокуратура Нидерландов по делу сбитого в небе над Донбассом самолета MH17 представила наиболее корректные доказательства сбития лайнера российской ракетой "Бук". Следствие обнародовало разговор боевиков после авиакатастрофы.
- В обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".
- На суде также показали фото российского "Бука", который сбил самолет в небе над Донбассом. Кроме того, у прокуроров есть анонимный свидетель преступления.
- Более того, про использование "Бука" лично знал Владимир Путин, поскольку технику без его разрешения с РФ никто вывезти не мог. Так считают адвокаты погибших.
Что известно об авиакатастрофе МН17?
17 июля 2014 года в небе над Донбассом из ракеты "Бук" сбили пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines. Погибли все 298 пассажиров и члены экипажа.
Официальное следствие подтвердило, что ракета "Бук", которая попала в самолет, привезли на оккупированный Донбасс из России. Однако в России все отрицают. Сейчас продолжаются судебные заседания по делу.