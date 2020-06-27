Расследование дела сбитого в небе над Донбассом самолета MH17 продолжается с 2014 года. В суде предложили рассмотреть дело по существу в феврале – марте следующего 2021 года.

Эти даты предлагает сторона обвинения, сообщает "Европейская правда".

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Дело в том, что защита и адвокат родственников заявили, что им нужно больше времени для подготовки.

Слушания по существу назначены на февраль и март 2021 года, а родственникам предоставят слово в мае и июне 2021 года.

Расследование дела: последние события

Прокуратура Нидерландов по делу сбитого в небе над Донбассом самолета MH17 представила наиболее корректные доказательства сбития лайнера российской ракетой "Бук". Следствие обнародовало разговор боевиков после авиакатастрофы.

В обломках самолета и телах пассажиров были найдены фрагменты от ракеты "Бук".

На суде также показали фото российского "Бука", который сбил самолет в небе над Донбассом. Кроме того, у прокуроров есть анонимный свидетель преступления.

Более того, про использование "Бука" лично знал Владимир Путин, поскольку технику без его разрешения с РФ никто вывезти не мог. Так считают адвокаты погибших.

Важно! Прокуратура Нидерландов предъявила обвинение бывшему "министру обороны" так называемой "ДНР" Игорю Гиркину, россиянам Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко (боевик "ДНР").