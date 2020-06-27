Збиття літака МН17 у небі над Донбасом: коли відбудеться розгляд справи по суті
Розслідування справи збитого у небі над Донбасом літака MH17 триває з 2014 року. У суді запропонували розглянути справу по суті у лютому – березні наступного 2021 року.
Ці дати пропонує сторона обвинувачення, повідомляє "Європейська правда".
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Справа у тому, що захист і адвокат родичів заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки.
Слухання по суті призначать на лютий і березень 2021 року, а родичам нададуть слово в травні і червні 2021 року.
Розслідування справи: останні події
- Прокуратура Нідерландів у справі збитого у небі над Донбасом літака MH17 представила найбільш коректні докази збиття лайнера російською ракетою "Бук". Слідство оприлюднило розмову бойовиків після авіакатастрофи.
- В уламках літака і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети "Бук".
- На суді також показали фото російського "Бука", який збив літак у небі над Донбасом. Окрім того, прокурори мають анонімного свідка злочину.
- Більше того, про всі використання "Бука" особисто знав Володимир Путін, оскільки техніку без його дозволу з РФ ніхто вивезти не міг. Так вважають адвокати загиблих.
Що відомо про авіакатастрофу МН17?17 липня 2014 року у небі над Донбасом з ракети "Бук" збили пасажирський літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines. Загинули усі 298 пасажирів та члени екіпажу.
Офіційне слідство підтвердило, що ракету "Бук", яка влучила в літак, привезли на окупований Донбас з Росії. Однак у Росії все заперечують. Наразі тривають судові засідання у справі.