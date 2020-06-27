Розслідування справи збитого у небі над Донбасом літака MH17 триває з 2014 року. У суді запропонували розглянути справу по суті у лютому – березні наступного 2021 року.

Ці дати пропонує сторона обвинувачення, повідомляє "Європейська правда".

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Справа у тому, що захист і адвокат родичів заявили, що їм потрібно більше часу для підготовки.

Слухання по суті призначать на лютий і березень 2021 року, а родичам нададуть слово в травні і червні 2021 року.

Розслідування справи: останні події

Прокуратура Нідерландів у справі збитого у небі над Донбасом літака MH17 представила найбільш коректні докази збиття лайнера російською ракетою "Бук". Слідство оприлюднило розмову бойовиків після авіакатастрофи.

В уламках літака і тілах пасажирів були знайдені фрагменти від ракети "Бук".

На суді також показали фото російського "Бука", який збив літак у небі над Донбасом. Окрім того, прокурори мають анонімного свідка злочину.

Більше того, про всі використання "Бука" особисто знав Володимир Путін, оскільки техніку без його дозволу з РФ ніхто вивезти не міг. Так вважають адвокати загиблих.

Важливо! Прокуратура Нідерландів висунула обвинувачення колишньому "міністру оборони" так званої "ДНР" Ігорю Гіркіну, росіянам Сергієві Дубінському, Олегові Пулатову та українцю Леоніду Харченку (бойовик "ДНР").