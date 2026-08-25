Наличные от Миндича: в САП сообщили новые подробности о залоге для Галущенко

В ходе расследования антикоррупционных органов под кодовым названием "Форрест Гамп" всплыли новые подробности о том, откуда были взяты деньги на залог для экс-министра энергетики Германа Галущенко. Следователи зафиксировали передачу наличных бывшей заместительнице главы Офиса Президента.

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, в ходе судебного заседания прокурор САП рассказал, что 9 июня бизнесмен Тимур Миндич передал Ирине Мудрой средства для внесения залога за Германа Галущенко.

Следователи раскрыли схему передачи средств

Во время судебного заседания по избранию меры пресечения в отношении председателя правления Sense Bank Алексея Ступака прокурор САП заявил о причастности бизнесмена к передаче денег. Согласно озвученным разговорам фигурантов, именно Миндич обратился к Мудрой с вопросами относительно залога.

Правоохранители продолжают озвучивать в суде изъятые записи разговоров. В частности, утверждают, что деньги на залог за Галущенко дал именно Миндич.

К слову, 25 августа Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в отношении экс-заместительницы главы Офиса Президента. Мудрую взяли под стражу на 60 суток с альтернативой залога в 20 миллионов гривен

Подозреваемая заявила, что попытается собрать деньги на залог, в частности, якобы часть средств у нее есть и сама.

Напомним, Миндич, как и Галущенко, является фигурантом другого дела НАБУ и САП под названием "Мидас". СНБО наложил на бизнесмена санкции из-за его причастности к коррупционным схемам и вымогательству "откатов" у контрагентов "Энергоатома".