Дело нацгвардейца Маркива: эксперты проводят следственный эксперимент на Донбассе
Эксперты проводят следственный эксперимент в Славянске на востоке Украины. Это нужно для дела украинского гвардейца Виталия Маркива.
Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события. Об этом сообщили на сайте МВД.
Важно Из-за коронавируса в Италии заблокирована апелляция на приговор нацгвардейцу Маркиву
Выводы экспертов должны помочь в апелляции, которую подала защита Маркива.
Надеемся, следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой нашего гвардейца и от имени Украины,
– говорится в сообщении.
На Донбассе проводят следственный эксперимент / Фото МВД
Выводы экспертов должны помочь в апелляции / Фото МВД
Специалисты точно воспроизводят события дня смерти фоторепортера Андреа Роккелли / Фото МВД
Что известно о деле нацгвардейца Маркива
- 30 июня 2017 года в Италии Виталия Маркива задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли возле Славянска в мае 2014 года. Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.
- Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента на Донбассе.
- 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы.
- В Италии начало апелляционного процесса в Милане в отношении украинского военного Виталия Маркива заблокировано из-за распространения COVID-19.
- В Офисе Президента сообщали, что весной 2020 года ожидается рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия апелляционной жалобы, поданной Украиной на приговор Маркиву.