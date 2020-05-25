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Дело нацгвардейца Маркива: эксперты проводят следственный эксперимент на Донбассе

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Дело нацгвардейца Маркива
Дело нацгвардейца Маркива / Оpinionua

Эксперты проводят следственный эксперимент в Славянске на востоке Украины. Это нужно для дела украинского гвардейца Виталия Маркива.

Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события. Об этом сообщили на сайте МВД.

Важно Из-за коронавируса в Италии заблокирована апелляция на приговор нацгвардейцу Маркиву

Выводы экспертов должны помочь в апелляции, которую подала защита Маркива.

Надеемся, следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой нашего гвардейца и от имени Украины,
– говорится в сообщении.

На Донбасі проводять слідчий експеримент
На Донбассе проводят следственный эксперимент / Фото МВД

На Донбасі проводять слідчий експеримент
Выводы экспертов должны помочь в апелляции / Фото МВД

На Донбасі проводять слідчий експеримент
Специалисты точно воспроизводят события дня смерти фоторепортера Андреа Роккелли / Фото МВД

Что известно о деле нацгвардейца Маркива

  • 30 июня 2017 года в Италии Виталия Маркива задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли возле Славянска в мае 2014 года. Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.
  • Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента на Донбассе.
  • 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы.
  • В Италии начало апелляционного процесса в Милане в отношении украинского военного Виталия Маркива заблокировано из-за распространения COVID-19.
  • В Офисе Президента сообщали, что весной 2020 года ожидается рассмотрение Апелляционным судом округа Ломбардия апелляционной жалобы, поданной Украиной на приговор Маркиву.
Автор: Северин Трач
Теги: Новости Украины исследования Виталий Маркий
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