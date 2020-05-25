Дело нацгвардейца Маркива: эксперты проводят следственный эксперимент на Донбассе

Эксперты проводят следственный эксперимент в Славянске на востоке Украины. Это нужно для дела украинского гвардейца Виталия Маркива.

Специалисты проводят акустические, баллистические и топографические исследования в то же время года и на тех же локациях, где разворачивались трагические события. Об этом сообщили на сайте МВД.

Важно Из-за коронавируса в Италии заблокирована апелляция на приговор нацгвардейцу Маркиву

Выводы экспертов должны помочь в апелляции, которую подала защита Маркива.

Надеемся, следствие Нацполиции получит профессиональные выводы экспертов, которые будут использованы итальянским правосудием для беспристрастного рассмотрения апелляционных жалоб представленной защитой нашего гвардейца и от имени Украины,

– говорится в сообщении.



На Донбассе проводят следственный эксперимент / Фото МВД



Выводы экспертов должны помочь в апелляции / Фото МВД



Специалисты точно воспроизводят события дня смерти фоторепортера Андреа Роккелли / Фото МВД

Что известно о деле нацгвардейца Маркива