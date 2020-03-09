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      Из-за коронавируса в Италии заблокирована апелляция на приговор нацгвардейцу Маркиву

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      В Италии заблокировано начало апелляции на приговор бойцу украинской Нацгвардии Виталию Маркиву. Все из-за вспышки коронавируса, вследствие чего итальянское правительство прибегло к чрезвычайным мерам.

      Правительство Италии постановило прекратить деятельность судебных органов до 31 марта, сообщает "Радио Свобода".

      Важно Мы не оставим нашего солдата, – Аваков о возврате Маркива

      На апелляционном процессе суд присяжных состоит не просто из судей, а из присяжных – обычных людей. Поэтому из-за ограничительных мер процесс заблокирован,
      – рассказала адвокат Донателла Рапетти.

      Когда была подана апелляция на приговор бойцу, адвокаты надеялись, что процесс начнется весной 2020 года. Рапетти говорит, что сейчас можно надеяться разве что на июнь, но это будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с эпидемией.

      Для того, чтобы предотвратить распространение вируса, осужденным временно запретили свидания с родными, но зато увеличили время на телефонные разговоры. Мать Виталия Маркива Оксана Максимчук рассказала, что теперь она и жена нацгвардейця могут говорить с ним не 6, а 8 раз в неделю по 10 минут.

      Вместе с тем на время запрета свиданий с осужденными родственники могут только передать продукты и необходимые вещи.

      К слову Коронавирус в Италии: 366 человек умерли, количество больных выросло

      Виталий Маркив и его дело: коротко

      • Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого.
      • 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года. Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.
      • Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента.
      • 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам тюрьмы.

      Что известно о коронавирус в Италии?
      Среди европейских стран Италия больше всего пострадала от эпидемии коронавируса. В стране уже 366 человек умерли от эпидемии, а общее количество заболевших превысило отметку в 7 тысяч человек.

      Итальянцам запретили покидать свои муниципалитеты, въезд в них также закрыт. В муниципалитетах отменили общественные мероприятия спортивного, культурного, развлекательного и религиозного характера. За нарушение запрета на передвижение предполагается 3 года заключения.

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Коронавирус Covid-19 Война на Донбассе Нацгвардія Виталий Маркий Новости Украины Новости политики
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