Мы не оставим нашего солдата, – Аваков о возврате Маркива
Дело гвардейца Виталия Маркива находится в центре внимания украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, который посетил с рабочим визитом Италию.
Работа над возвращением Маркива продолжается. Слова министра внутренних дел Арсена Авакова процитировала пресс-служба МВД на своей фейсбук-странице.
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"Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата", – подчеркнул он.
Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте дело бойца НГУ Виталия Маркива.
Также Владимир Зеленский вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым встретились с мамой гвардейца Маркива Оксаной Максимчук и обсудили детали дела ее сына.
Что известно о Виталии Маркиве и его деле
- Виталий Маркив был заместителем командира взвода первого батальона оперативного назначения Нацгвардии имени Кульчицкого.
- 30 июня 2017 года в Италии мужчину задержали по подозрению в убийстве фоторепортера Андреа Роккелли близ Славянска в мае 2014 года. Маркив отверг все обвинения и отрицал свою причастность.
- Сторона обвинения – родители погибшего, журналистские организации Италии – настаивали на версии умышленного убийства фотокорреспондента. 12 июля 2019 года суд итальянского города Павия признал виновным Маркива, приговорив его к 24 годам заключения.
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