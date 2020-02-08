Мы не оставим нашего солдата, – Аваков о возврате Маркива

Дело гвардейца Виталия Маркива находится в центре внимания украинской делегации во главе с Владимиром Зеленским, который посетил с рабочим визитом Италию.

Работа над возвращением Маркива продолжается. Слова министра внутренних дел Арсена Авакова процитировала пресс-служба МВД на своей фейсбук-странице.

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"Уверен, что дипломатия и юриспруденция найдут пути решения этого вопроса, чтобы наш гвардеец вернулся домой. Мы не оставим нашего солдата", – подчеркнул он.

Президент Украины Владимир Зеленский 7 февраля во время встречи в Риме обсудил с премьер-министром Итальянской Республики Джузеппе Конте дело бойца НГУ Виталия Маркива.

Также Владимир Зеленский вместе с министром внутренних дел Арсеном Аваковым встретились с мамой гвардейца Маркива Оксаной Максимчук и обсудили детали дела ее сына.

Что известно о Виталии Маркиве и его деле