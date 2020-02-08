Ми не залишимо нашого солдата, – Аваков про повернення Марківа
Справа гвардійця Віталія Марківа перебуває у центрі уваги української делегації на чолі з Володимиром Зеленським, який відвідав з робочим візитом Італію.
Робота над поверненням Марківа триває. Слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зацитувала пресслужба МВС на своїй фейсбук-сторінці.
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"Впевнений, що дипломатія та юриспруденція знайдуть шляхи вирішення цього питання, аби наш гвардієць повернувся додому. Ми не залишимо нашого солдата", – наголосив він.
Президент України Володимир Зеленський 7 лютого під час зустрічі в Римі обговорив з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте справу бійця НГУ Віталія Марківа.
Також Володимир Зеленський разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим зустрілися з мамою гвардійця Марківа Оксаною Максимчук та обговорили деталі справи її сина.
Що відомо про Віталія Марківа та його справу
- Віталій Марків був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького.
- 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.
- Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента.
- 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.
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