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      Ми не залишимо нашого солдата, – Аваков про повернення Марківа

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      Дипломатія знайде шляхи для повернення Марківа в Україну, – Аваков / Радіо Свобода

      Справа гвардійця Віталія Марківа перебуває у центрі уваги української делегації на чолі з Володимиром Зеленським, який відвідав з робочим візитом Італію.

      Робота над поверненням Марківа триває. Слова міністра внутрішніх справ Арсена Авакова зацитувала пресслужба МВС на своїй фейсбук-сторінці. 

      Цікаво: Верховна Рада звернулася до президента і парламенту Італії через справу Марківа – заява

      "Впевнений, що дипломатія та юриспруденція знайдуть шляхи вирішення цього питання, аби наш гвардієць повернувся додому. Ми не залишимо нашого солдата", – наголосив він. 

      Президент України Володимир Зеленський 7 лютого під час зустрічі в Римі обговорив з прем’єр-міністром Італійської Республіки Джузеппе Конте справу бійця НГУ Віталія Марківа.

      Також Володимир Зеленський разом з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим зустрілися з мамою гвардійця Марківа Оксаною Максимчук та обговорили деталі справи її сина.

      Що відомо про Віталія Марківа та його справу

      • Віталій Марків  був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького.
      • 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.
      • Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента.
      • 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Арсен Аваков Володимир Зеленський Міністерство внутрішніх справ Віталій Марків
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