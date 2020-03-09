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      Через коронавірус в Італії заблокована апеляція на вирок нацгвардійцю Марківу

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      Через коронавірус апеляція на вирок Віталію Марківу відтерміновується / фото: МВС

      В Італії заблоковано початок апеляції на вирок бійцю української Нацгвардії Віталію Марківу. Усе через спалах коронавірусу, внаслідок чого італійський уряд вдався до надзвичайних заходів.

      Уряд Італії постановив припинити діяльність судових органів до 31 березня, повідомляє "Радіо Свобода".

      Важливо Ми не залишимо нашого солдата, – Аваков про повернення Марківа

      На апеляційному процесі суд присяжних складається не просто із суддів, а з присяжних – звичайних людей. Тому через обмежувальні заходи процес заблокований,
      – розповіла адвокат Донателла Рапетті.

      Коли було подано апеляцію на вирок бійцю, адвокати сподівалися, що процес розпочнеться навесні 2020 року. Рапетті каже, що нині можна сподіватися хіба що на червень, але це залежатиме від того, як розвиватиметься ситуація з епідемією.

      Для того, аби запобігти розповсюдженню вірусу, засудженим тимчасово заборонили побачення з рідними, але натомість збільшили час на телефонні розмови. Матір Віталія Марківа Оксана Максимчук розповіла, що тепер вона і дружина нацгвардійця можуть говорити з ним не 6, а 8 разів на тиждень по 10 хвилин.

      Водночас на час заборони побачень з засудженими родичі можуть лише передати харчі та необхідні речі.

      До слова Коронавірус в Італії: 366 людей померли, кількість хворих зросла

      Віталій Марків і його справа: коротко

      • Віталій Марків був заступником командира взводу першого батальйону оперативного призначення Нацгвардії імені Кульчицького.
      • 30 червня 2017 року в Італії чоловіка затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.
      • Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента.
      • 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.

      Що відомо про коронавірус в Італії?Серед європейських країн Італія найбільше постраждала від епідемії коронавірусу. У країні вже 366 людей померли від епідемії, а загальна кількість хворих перевищила позначку у 7 тисяч людей.

      Італійцям заборонили залишати свої муніципалітети, в'їзд до них також закритий. У муніципалітетах скасували громадські заходи спортивного, культурного, розважального та релігійного характеру. За порушення заборони на пересування передбачається 3 роки ув'язнення.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Коронавірус Covid-19 Війна на Донбасі Нацгвардія Віталій Марків Новини України Новини політики
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