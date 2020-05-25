Справа нацгвардійця Марківа: експерти проводять слідчий експеримент на Донбасі

Експерти проводять слідчий експеримент у Слов'янську на сході України. Це потрібно для справи українського гвардійця Віталія Марківа.

Фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні події. Про це повідомили на сайті МВС.

Важливо Через коронавірус в Італії заблокована апеляція на вирок нацгвардійцю Марківу

Висновки експертів повинні допомогти в апеляції, яку подав захист Марківа.

Сподіваємося, слідство Нацполіції отримає фахові висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям для неупередженого розгляду апеляційних скарг поданої захистом нашого гвардійця та від імені України,

– мовиться у повідомленні.



На Донбасі проводять слідчий експеримент / Фото МВС



Висновки експертів повинні допомогти в апеляції / Фото МВС



Фахівці точно відтворюють події дня смерті фоторепортера Андреа Роккеллі / Фото МВС

Що відомо про справу нацгвардійця Марківа