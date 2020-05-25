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Справа нацгвардійця Марківа: експерти проводять слідчий експеримент на Донбасі

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Справа нацгвардійця Марківа
Справа нацгвардійця Марківа / Оpinionua

Експерти проводять слідчий експеримент у Слов'янську на сході України. Це потрібно для справи українського гвардійця Віталія Марківа.

Фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні події. Про це повідомили на сайті МВС.

Важливо Через коронавірус в Італії заблокована апеляція на вирок нацгвардійцю Марківу

Висновки експертів повинні допомогти в апеляції, яку подав захист Марківа.

Сподіваємося, слідство Нацполіції отримає фахові висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям для неупередженого розгляду апеляційних скарг поданої захистом нашого гвардійця та від імені України,
– мовиться у повідомленні.

На Донбасі проводять слідчий експеримент
На Донбасі проводять слідчий експеримент / Фото МВС

На Донбасі проводять слідчий експеримент
Висновки експертів повинні допомогти в апеляції / Фото МВС

На Донбасі проводять слідчий експеримент
Фахівці точно відтворюють події дня смерті фоторепортера Андреа Роккеллі / Фото МВС

Що відомо про справу нацгвардійця Марківа

  • 30 червня 2017 року в Італії Віталія Марківа затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.
  • Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента на Донбасі.
  • 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.
  • В Італії початок апеляційного процесу в Мілані стосовно українського військового Віталія Марківа заблокувався через поширення COVID-19.
  • У Офісі Президента повідомляли, що навесні 2020 року очікується розгляд Апеляційним судом округу Ломбардія апеляційної скарги, поданої Україною на вирок Марківу.
Автор: Северин Трач
Теги: Новини України дослідження Віталій Марків
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