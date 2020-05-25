Справа нацгвардійця Марківа: експерти проводять слідчий експеримент на Донбасі
Експерти проводять слідчий експеримент у Слов'янську на сході України. Це потрібно для справи українського гвардійця Віталія Марківа.
Фахівці проводять акустичні, балістичні та топографічні дослідження в ту саму пору року і на тих самих локаціях, де розгорталися трагічні події. Про це повідомили на сайті МВС.
Важливо Через коронавірус в Італії заблокована апеляція на вирок нацгвардійцю Марківу
Висновки експертів повинні допомогти в апеляції, яку подав захист Марківа.
Сподіваємося, слідство Нацполіції отримає фахові висновки експертів, які будуть використані італійським правосуддям для неупередженого розгляду апеляційних скарг поданої захистом нашого гвардійця та від імені України,
– мовиться у повідомленні.
На Донбасі проводять слідчий експеримент / Фото МВС
Висновки експертів повинні допомогти в апеляції / Фото МВС
Фахівці точно відтворюють події дня смерті фоторепортера Андреа Роккеллі / Фото МВС
Що відомо про справу нацгвардійця Марківа
- 30 червня 2017 року в Італії Віталія Марківа затримали за підозрою у вбивстві фоторепортера Андреа Роккеллі поблизу Слов'янська у травні 2014 року. Марків відкинув усі обвинувачення та заперечив свою причетність.
- Сторона обвинувачення – батьки загиблого, журналістські організації Італії – наполягали на версії умисного вбивства фотокореспондента на Донбасі.
- 12 липня 2019 року суд італійського міста Павія визнав винним Марківа, засудивши його до 24 років ув'язнення.
- В Італії початок апеляційного процесу в Мілані стосовно українського військового Віталія Марківа заблокувався через поширення COVID-19.
- У Офісі Президента повідомляли, що навесні 2020 року очікується розгляд Апеляційним судом округу Ломбардія апеляційної скарги, поданої Україною на вирок Марківу.