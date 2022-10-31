Дело Насирова: суд арестовал экс-главу ГФС с рекордным залогом

Бывшему председателю ГФС, подозреваемому в масштабном взяточничестве, избрали меру пресечения. Его заключили под стражу, назначив рекордный залог.

Речь идет о Романе Насирове. Его заключили под стражу до 17 декабря 2022 года с альтернативой внесения залога – 523,2 миллиона гривен.

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Решение о мере пресечения приняла следственная судья Высшего антикоррупционного суда по ходатайству НАБУ и САП.

Если за подозреваемого внесут залог, на него возложат ряд процессуальных обязанностей:

прибывать к детективу, прокурору и в суд по первому вызову;

не выезжать из Киева без разрешения детектива, прокурора или суда;

сообщать об изменении своего месяца проживания и работы;

воздерживаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями;

сдать на хранение в Государственную миграционную службу паспорт для выезда за границу;

носить электронный браслет.

Дело Насирова: что известно

Чиновника подозревают в получении 722 миллионов взяток. Это произошло в течение 2015 – 2016 годов при пособничестве своего советника. За эти деньги ему предстояло обеспечить возмещение НДС подконтрольным владельцу агрохолдинга юридическим лицам на 3,2 миллиарда гривен.

Деньги передавали в иностранной валюте, используя ряд компаний, зарегистрированных за границей. Для перечисления средств под видом предоставления и получения ссуд или поставки продукции подозреваемые привлекли и другие предприятия-посредники.

При этом часть взятки была сформирована непосредственно из денег бюджетного возмещения НДС, конвертированных в иностранную валюту.

19 октября детективы НАБУ объявили о подозрении Насирову и его советнику. Их судят по статье о получении взятки должностным лицом. За это светит заключение от 8 до 12 лет.

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