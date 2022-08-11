Дело не только в бигмаках, – Кулеба отреагировал на возвращение McDonald's в Украину
Источник:фейсбук Дмитрия Кулебы
Дмитрий Кулеба отреагировал на возвращение McDonald's
В МИД Украины активно работали, чтобы убедить McDonald's возобновить работу в Украине. Кулеба поблагодарил руководство компании за принятие решения.
Заметьте В польских McDonald's теперь есть "Украинский бургер": часть выручки передадут на благотворительность
Возвращение McDonald's – рабочие места и налоги
Также глава МИД поблагодарил всех, кто присоединился к этой адвокации в США и Украине.
Дело ведь далеко не только в бигмаках, по которым так соскучились миллионы украинцев. Возвращение крупной американской компании – это, прежде всего, сигнал для международного бизнеса о возможности работать в Украине, даже несмотря на условия войны,
– заявил Кулеба.
Глава МИД Украины добавил, что от этого зависят:
- рабочие места;
- налоги в украинский бюджет;
- выживание экономики во времена российской агрессии
McDonald's возвращается – главное
- Пресс-служба McDonald's 11 августа сообщила, что рестораны возобновляют работу в Украине. Сначала – в Киеве и на Западе. Процесс будет происходить поэтапно.
- В McDonald's рассказали, что прошли длительные консультации, а также обсуждения – с украинскими должностными лицами, поставщиками и специалистами по безопасности. Уже говорится о внедрении расширенных процедур и протоколов для обеспечения безопасности людей и клиентов.
- Пресс-служба McDonald's подчеркнула: поддержка людей в Украине – приоритет.
Заметьте – постучали со дна: как в России открыли свой McDonald's: смотрите видео