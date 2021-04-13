Дело о 5 миллионной взятке пробуют забрать из Антикоррупционного суда, – ЦПК
Дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского и рекордной взятки попытаются забрать из Антикоррупционного суда. Как сообщили в Центре противодействия коррупции, это 13 апреля будет рассматривать Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда.
Соответствующее ходатайство подал адвокат обвиняемого Андрея Кичи. Дело хотят передать в Шевченковский райсуд.
Ранее Дело о рекордной взятке в 6 миллионов долларов забирают у САП и НАБУ: детали
Любые решения о передаче дела – незаконные, – ЦПК
Подчеркиваем, что любые решения о передаче дела из Антикоррупционного суда будут незаконными, ведь уголовный процессуальный кодекс прямо запрещает это. Статья 33-1 УПК четко говорит о том, что другие суды не могут рассматривать дела, которые подсудны Высшему антикоррупционному суду,
– говорят в Центре противодействия коррупции.
В ЦПК отметили, что ранее Верховный суд постановил, что ВАКС якобы не имеет права пересматривать решение Печерского или любого другого районного суда в делах НАБУ. Именно по такому сценарию у Национального антикоррупционного бюро забрали дело в отношении заместителя главы Офиса Зеленского Олега Татарова.
Дело о рекордной взятке: главное
- 12 июня 2020 года руководству НАБУ и САП пытались вручить взятку в 5 миллионов долларов.
- За эту рекордную сумму хотели закрыть дело против владельца компании Burisma Николая Злочевского.
- Задержали 3 доверенных лица бывшего чиновника.
- 15 июня суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залогов.
- Самому Злочевскому объявили подозрение за попытку подкупа. Он объявлен в розыск.
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