Дело в отношении экс-министра экологии Николая Злочевского и рекордной взятки попытаются забрать из Антикоррупционного суда. Как сообщили в Центре противодействия коррупции, это 13 апреля будет рассматривать Кассационный уголовный суд в составе Верховного суда.

Соответствующее ходатайство подал адвокат обвиняемого Андрея Кичи. Дело хотят передать в Шевченковский райсуд.

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Любые решения о передаче дела – незаконные, – ЦПК

Подчеркиваем, что любые решения о передаче дела из Антикоррупционного суда будут незаконными, ведь уголовный процессуальный кодекс прямо запрещает это. Статья 33-1 УПК четко говорит о том, что другие суды не могут рассматривать дела, которые подсудны Высшему антикоррупционному суду,

– говорят в Центре противодействия коррупции.

В ЦПК отметили, что ранее Верховный суд постановил, что ВАКС якобы не имеет права пересматривать решение Печерского или любого другого районного суда в делах НАБУ. Именно по такому сценарию у Национального антикоррупционного бюро забрали дело в отношении заместителя главы Офиса Зеленского Олега Татарова.

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