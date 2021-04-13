Справу щодо ексміністра екології Миколи Злочевського та рекордний хабар спробують забрати з Антикорупційного суду. Як повідомили у Центрі протидії корупції, це 13 квітня розглядатиме Касаційний кримінальний суд у складі Верховного суду.

Відповідне клопотання подав адвокат обвинуваченого Андрія Кічі. Справу хочуть передати до Шевченківського райсуду.

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Будь-які рішення про передачу справи – незаконні, – ЦПК

Наголошуємо, що будь-які рішення про передачу справи з Антикорупційного суду будуть незаконними, адже кримінальний процесуальний кодекс прямо забороняє це. Стаття 33-1 КПК чітко каже про те, що інші суди не можуть розглядати справи, які підсудні Вищому антикорупційному суду,

– кажуть у Центрі протидії корупції.

У ЦПК наголосили, що раніше Верховний суд постановив, що ВАКС нібито не має права переглядати рішення Печерського чи будь-якого іншого районного суду у справах НАБУ. Саме за таким сценарієм у Національного антикорупційного бюро забрали справу щодо заступника глави Офісу Зеленського Олега Татарова.

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