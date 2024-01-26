В июле 2023 года появилась информация, что сын львовского военкома Владислав Дубовой получил в подарок недостроенный дом в Брюховичах. Площадь об'єкта составляет 638 квадратных метров вместе с земельным участком.

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Что известно о "подарке" сыну львовского военкома

Известно, что журналисты антикоррупционного сайта NGL.media провели расследования и обнаружили, что сыну Лычаковско-Железнодорожного ОРВК города Львова Андрея Дубового сделали ценный подарок в конце июня 2022 года.

Владислав Дубовой получил недостроенный дом площадью 638 квадратных метров вместе, а также приусадебный участок в 0, 09 гектаров на улице Очеретяной в Брюховичах.

Известно, что официальная стоимость подарка составила 876 тысяч гривен. Однако эксперты заявляют, что его реальная цена может составить около 4 миллионов гривен.

Такой дорогой подарок сыну военкома сделала Альбина Савчук, которая является арендатором озера в Брюховичах и незаконно возвела на его берегу многоэтажный отель.

По словам Владислава Дубового, Альбина Савчук является его давней знакомой, "можно даже сказать, что далекой родственницей", однако отказался объяснить степень родства.

НАПК в сентябре 2023 года информировало, что женщина, которая сделала подарок Дубовому, воспитывает совместного ребенка с мужчиной, который состоит на учете в Лычаковско-Железнодорожном ОРВК города Львова. Также в НАПК утверждали, что этого мужчину со времени полномасштабного вторжения ни разу не вызывали для прохождения ВЛК, обновление данных или выполнение других мобилизационных предписаний.

Известно, что в соответствии с законодательством, военным комиссарам запрещается получать подарки для себя или своих близких, если эти подарки связаны с исполнением ими своих служебных полномочий. Действия военного комиссара квалифицировали по статье нарушение установленных законом ограничений по получению подарков. Санкция настоящей статьи предусматривает штраф с конфискацией подарков.

Решение суда

Уже в январе 2024 дело рассмотрел судья Шевченковского райсуда Львова Олег Ковальчук. При рассмотрении дела Андрей Дубовой отрицал свою вину в совершении админправонарушения. Так, он заявил, что не знал о подарке, который сделал Альбина Савчук его сыну. Также военком заявил, что мужчина, который находится в отношениях с Савчук, получал вызов в ТЦК "на уровне со всеми военнообязанными", однако проблема с мобилизацией лиц всем известна.

Кроме этого, в суде Владислав Дубовой заявил, что он находится в отношениях с падчерицей Альбины Савчук – дочерью мужчины, с которым она состоит в гражданском браке.

Сообщается, что он в январе 2022 года сделал предложение девушке, поэтому Альбина Савчук подарила им дом. По словам сына военкома, дом решили оформить на него, ибо у невесты есть судебные споры. Владислав Дубовой заявил, что не рассказывал отцу о подарке, поскольку он его не касается.

"О повестках отца его невесты, то никогда не просил Андрея Дубового присылать или не присылать их, поскольку знал, что ему пришли три повестки как военнообязанном", – цитируют в постановлении суда слова Владислава Дубового.

Будущий тесть Владислава Дубового заявил, что заключил контракт со 125 бригадой и волонтерит, поэтому "не понимает какая связь есть между тем, что они подарили жилье в качестве семьи Владиславу Дубовому и Роксолане и исполнением служебных обязанностей Андреем Дубовым".

Так, судья Олег Ковальчук исследовал все материалы дела и закрыл дело об админправонарушении в отношении Андрея Дубового. На постановление могут подать апелляцию.

Что известно об Андрее Дубовом: коротко