У липні 2023 року з'явилася інформація, що син львівського військкома Владислав Дубовой отримав у подарунок недобудований будинок у Брюховичах. Площа об'єкта складає 638 метрів квадратних разом із земельною ділянкою.

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Що відомо про "подарунок" сину львівського військкома

Відомо, що журналісти антикорупційного сайту NGL.media провели розслідування та виявили, що сину Личаківсько-Залізничного ОРВК міста Львова Андрія Дубового зробили коштовний подарунок наприкінці червня 2022 року.

Владислав Дубовой отримав недобудований будинок площею 638 метрів квадратних, а також присадибну ділянку у 0,09 гектарів на вулиці Очеретяній у Брюховичах.

Відомо, що офіційна вартість подарунку становила 876 тисяч гривень. Проте експерти заявляють, що його реальна ціна може становити близько 4 мільйонів гривень.

Такий дорогий подарунок сину військкома зробила Альбіна Савчук, яка є орендаркою озера у Брюховичах та незаконно звела на його березі багатоповерховий готель.

За словами Владислава Дубового, Альбіна Савчук є його давньою знайомою, "можна навіть сказати, що далекою родичкою", проте відмовився пояснити ступінь спорідненості.

НАЗК у вересні 2023 року інформувало, що жінка, яка зробила подарунок Дубовому, виховує спільну дитину із чоловіком, який перебуває на обліку в Личаківсько-Залізничному ОРВК міста Львова. Також у НАЗК стверджували, що цього чоловіка з часу повномасштабного вторгнення жодного разу не викликали для проходження ВЛК, оновлення даних чи виконання інших мобілізаційних розпоряджень.

Відомо, що відповідно до законодавства, військовим комісарам забороняється отримувати подарунки для себе або своїх близьких, якщо ці подарунки пов'язані з виконанням ними своїх службових повноважень. Дії військового комісара кваліфікували за статтею порушення встановлених законом обмежень щодо одержання подарунків. Санкція цієї статті передбачає штраф з конфіскацією подарунків.

Рішення суду

Вже у січні 2024 року справу розглянув суддя Шевченківського райсуду Львова Олег Ковальчук. Під час розгляду справи Андрій Дубовой заперечував свою вину у вчиненні адмінправопорушення. Так, він заявив, що не знав про подарунок, який зробила Альбіна Савчук його сину. Також військком заявив, що чоловік, який перебуває у стосунках з Савчук, отримував виклик до ТЦК "на рівні з усіма військовозобов’язаними, однак проблема з мобілізацією осіб всім відома".

Крім цього, у суді Владислав Дубовой заявив, що він перебуває у стосунках із пасербицею Альбіни Савчук – дочкою чоловіка, з яким вона перебуває у цивільному шлюбі.

Повідомляється, що він у січні 2022 року освідчився дівчині, тому Альбіна Савчук подарувала їм будинок. За словами сина військкома, будинок вирішили оформити на нього, бо у його нареченої є судові спори. Владислав Дубовой заявив, що не розповідав батькові про подарунок, оскільки він його не стосується.

"Щодо повісток батьку його нареченої, то ніколи не просив Андрія Дубового надсилати чи не надсилати їх, оскільки знав, що йому прийшли три повістки як військовозобов'язаному", – цитують у постанові суду слова Владислава Дубового.

Майбутній тесть Владислава Дубового заявив, що уклав контракт із 125 бригадою та волонтерить, тому "не розуміє який зв'язок є між тим, що вони подарували житло як сім'ї Владиславу Дубовому і Роксолані та виконанням службових обов'язків Андрієм Дубовим".

Так, суддя Олег Ковальчук дослідив усі матеріали справи та закрив справу про адмінправопорушення щодо Андрія Дубового. На постанову ще можуть подати апеляцію.

Що відомо про Андрія Дубового: коротко